Valentine’s Day: круиз в Будапеште

Круиз в группе в Будапеште
Приглашаем вас на борт нашего корабля, следующего по Дунаю, чтобы замечательно провести День святого Валентина. Вас ждет изысканный ужин из четырех блюд и музыкальная программа.

Мы постараемся учти потребности всех наших гостей, чтобы вы могли выбрать из меню что-то вкусное для себя, и чтобы музыка покорила сердце каждого гостя.
Valentine’s Day: круиз в Будапеште
Valentine’s Day: круиз в Будапеште
Valentine’s Day: круиз в Будапеште
Valentine’s Day: круиз в Будапеште
Valentine’s Day: круиз в Будапеште
Valentine’s Day: круиз в Будапеште
Ближайшие даты:
14
фев

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Билет€99
Билет у окна€130

Что вас ожидает:

  • Приходская церковь Внутреннего города
  • Цепной мост
  • Туфли на набережной Дуная
  • Парламент
  • Остров Маргит
  • Рыбацкий бастион
  • Будайская крепость
  • Базар Королевского сада
  • Мост Эржебет
  • Гора Геллерт
  • Национальный театр

Описание

Что вас ждет

Ищете идеи, куда повести любимого человека в этом году на День святого Валентина? Тогда пришло время попробовать что-то особенное, получить незабываемые впечатления, насладиться ужином. Уникальный экскурсионный ужин и живое музыкальное шоу очаруют вас и вашу вторую половинку. Во время круиза вам будет подан ужин из 4 блюд, приготовленный нашим шеф-поваром. Мы создали меню таким образом, чтобы каждый мог найти что-нибудь вкусное в зависимости от своих предпочтений. Вы можете выбрать закуску для начала, а также горячий суп. Мы предлагаем вам несколько различных видов основного блюда, в том числе немного венгерской кухни или международной классики, а также вегетарианские варианты. А самое вкусное для сладкоежек — это десерт, который определенно поднимет вам настроение на этот особенный вечер. Как только ужин заканчивается, два пианиста выйдут на сцену и попытаются завоевать сердца прекрасных дам. Они исполнят широкий спектр жанров, от классических песен до современных мелодий, пока мы не вернемся на причал, где вы получите свою фотографию с вечера на День святого Валентина.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-часовой круиз
  • Живая музыка
  • Приветственный напиток (ягодное игристое вино)
  • Меню из 4 блюд
Место начала и завершения?
1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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