Приглашаем вас на борт нашего корабля, следующего по Дунаю, чтобы замечательно провести День святого Валентина. Вас ждет изысканный ужин из четырех блюд и музыкальная программа.
Мы постараемся учти потребности всех наших гостей, чтобы вы могли выбрать из меню что-то вкусное для себя, и чтобы музыка покорила сердце каждого гостя.
Мы постараемся учти потребности всех наших гостей, чтобы вы могли выбрать из меню что-то вкусное для себя, и чтобы музыка покорила сердце каждого гостя.
Ближайшие даты:
14
фев
фев
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|€99
|Билет у окна
|€130
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Туфли на набережной Дуная
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Мост Эржебет
- Гора Геллерт
- Национальный театр
Описание
Что вас ждетИщете идеи, куда повести любимого человека в этом году на День святого Валентина? Тогда пришло время попробовать что-то особенное, получить незабываемые впечатления, насладиться ужином. Уникальный экскурсионный ужин и живое музыкальное шоу очаруют вас и вашу вторую половинку. Во время круиза вам будет подан ужин из 4 блюд, приготовленный нашим шеф-поваром. Мы создали меню таким образом, чтобы каждый мог найти что-нибудь вкусное в зависимости от своих предпочтений. Вы можете выбрать закуску для начала, а также горячий суп. Мы предлагаем вам несколько различных видов основного блюда, в том числе немного венгерской кухни или международной классики, а также вегетарианские варианты. А самое вкусное для сладкоежек — это десерт, который определенно поднимет вам настроение на этот особенный вечер. Как только ужин заканчивается, два пианиста выйдут на сцену и попытаются завоевать сердца прекрасных дам. Они исполнят широкий спектр жанров, от классических песен до современных мелодий, пока мы не вернемся на причал, где вы получите свою фотографию с вечера на День святого Валентина.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 3-часовой круиз
- Живая музыка
- Приветственный напиток (ягодное игристое вино)
- Меню из 4 блюд
- Место начала и завершения?
- 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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