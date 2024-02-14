Описание

Что вас ждет Ищете идеи, куда повести любимого человека в этом году на День святого Валентина? Тогда пришло время попробовать что-то особенное, получить незабываемые впечатления, насладиться ужином. Уникальный экскурсионный ужин и живое музыкальное шоу очаруют вас и вашу вторую половинку. Во время круиза вам будет подан ужин из 4 блюд, приготовленный нашим шеф-поваром. Мы создали меню таким образом, чтобы каждый мог найти что-нибудь вкусное в зависимости от своих предпочтений. Вы можете выбрать закуску для начала, а также горячий суп. Мы предлагаем вам несколько различных видов основного блюда, в том числе немного венгерской кухни или международной классики, а также вегетарианские варианты. А самое вкусное для сладкоежек — это десерт, который определенно поднимет вам настроение на этот особенный вечер. Как только ужин заканчивается, два пианиста выйдут на сцену и попытаются завоевать сердца прекрасных дам. Они исполнят широкий спектр жанров, от классических песен до современных мелодий, пока мы не вернемся на причал, где вы получите свою фотографию с вечера на День святого Валентина.