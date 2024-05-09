Мы с вами посетим бывшие столицы Вышеград и Эстергом, а также города Сентендре и Добогокё. Вы окунётесь в историю и колорит венгерской культуры, побываете на встрече трёх королей, заглянете в самобытные лавочки мастеров искусств и отведаете национальные блюда и вина в аутентичном ресторане.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вышеград. Зайдём в крепость 14 века, посетим залы восковых фигур, охоты и средневекового оружия. Увидим башню заточения Дракулы и насладимся панорамами на Дунай. А затем пообедаем в ресторане в стиле эпохи Возрождения.

Эстергом. Посетим базилику с самым большим в мире алтарным полотном и изучим памятник первой коронации.

Сентендре. Заглянем в магазин-музей марципана и новогодних игрушек. Также в программе: храмовый холм, самая узкая улочка Венгрии, Чумная колонна и художественные галереи. По желанию посетим кофейню с 50 видами кофе и шоколада.

Добогокё. Это место энергетической силы и город, где были проложены первые туристические маршруты. Мы с вами посмотрим на гостевые юрты, отыщем загадочный камень и полюбуемся видами на горы и Дунай.

Вы узнаете:

Почему Дева Мария стоит на рогатом шлеме

Как один человек изменил религию целой нации

Что скрывается под эспланадой Базилики

Как перейти Дунай за 5 минут без моста

Почему венгры встают очень рано

Какое чудо-оружие повергло в страх всю Европу

Как немецкие крестоносцы превратились в венгерских баронов

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Verso

Я скорректирую маршрут в зависимости от ваших пожеланий

Можете взять с собой детей от 12 лет или выше 150 см (требование автоинспекции к отсутствию детского кресла)

Дополнительные расходы