Мы с вами посетим бывшие столицы Вышеград и Эстергом, а также города Сентендре и Добогокё.
Вы окунётесь в историю и колорит венгерской культуры, побываете на встрече трёх королей, заглянете в самобытные лавочки мастеров искусств и отведаете национальные блюда и вина в аутентичном ресторане.
Вы окунётесь в историю и колорит венгерской культуры, побываете на встрече трёх королей, заглянете в самобытные лавочки мастеров искусств и отведаете национальные блюда и вина в аутентичном ресторане.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вышеград. Зайдём в крепость 14 века, посетим залы восковых фигур, охоты и средневекового оружия. Увидим башню заточения Дракулы и насладимся панорамами на Дунай. А затем пообедаем в ресторане в стиле эпохи Возрождения.
Эстергом. Посетим базилику с самым большим в мире алтарным полотном и изучим памятник первой коронации.
Сентендре. Заглянем в магазин-музей марципана и новогодних игрушек. Также в программе: храмовый холм, самая узкая улочка Венгрии, Чумная колонна и художественные галереи. По желанию посетим кофейню с 50 видами кофе и шоколада.
Добогокё. Это место энергетической силы и город, где были проложены первые туристические маршруты. Мы с вами посмотрим на гостевые юрты, отыщем загадочный камень и полюбуемся видами на горы и Дунай.
Вы узнаете:
- Почему Дева Мария стоит на рогатом шлеме
- Как один человек изменил религию целой нации
- Что скрывается под эспланадой Базилики
- Как перейти Дунай за 5 минут без моста
- Почему венгры встают очень рано
- Какое чудо-оружие повергло в страх всю Европу
- Как немецкие крестоносцы превратились в венгерских баронов
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Verso
- Я скорректирую маршрут в зависимости от ваших пожеланий
- Можете взять с собой детей от 12 лет или выше 150 см (требование автоинспекции к отсутствию детского кресла)
Дополнительные расходы
- Вход в крепость — €5
- Музей марципана — €3
- Обед в ресторане — €20-€25 (по желанию)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Будапеште
Провёл экскурсии для 43 туристов
Энергичный профессиональный гид с многолетним опытом работы. С удовольствием покажу вам прекрасную Венгрию, Будапешт, атмосферные городки, горы и озёра. Передам вам любовь к этой необычайной стране и её жителям. ОкунёмсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
9 мая 2024
Всё хорошо организовано. Гибкий маршрут и наличие мест отдыха и обеда!
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