Индивидуальная
до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«Завершится наша прогулка в ресторанчике с национальной кухней, который открылся в Сентэндре уже очень давно и славится своей вкусной, почти домашней кухней»
Завтра в 09:00
4 фев в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины венгерского сецессиона - Кечкемет и Сегед
Погрузитесь в атмосферу венгерского модерна, посетив Кечкемет и Сегед. Архитектурные шедевры, вкусная кухня и уникальные музеи ждут вас
«А после я предложу пообедать в одном из колоритных ресторанов венгерской кухни»
Завтра в 08:00
2 фев в 08:00
€440 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Крепость Вышеград и Город Мастеров Сентендре
Начало: По договоренности с туристами
«Сентендре славится своей богемной атмосферой, многочисленными галереями, а также аутентичной венгерской кухней, которую вы сможете попробовать в одном из местных ресторанов»
Расписание: пятница, суббота, воскресенье
€260 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Сентендре - город мастеров
Начало: По договоренности с туристами
«В Сентендре вы встретите множество уютных ресторанчиков и кафе с великолепной кухней и разнообразной палитрой предлагаемых вин ожидают гостей»
Расписание: ежедневно
€200 за всё до 49 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина30 июня 2025Нам очень понравилась поездка! У нас была шикарный гид - Луиза! Прекрасный человек, спокойный, умный, интересный рассказчик! Увидели красивые виды
- ФФадим8 июня 2025Огромное спасибо Иштвану за экскурсию 4 июня. Прекрасные впечатления. Очень рекомендуем. Ольга,Фадим
- ЭЭльвира3 мая 2025Сделала подарок внучке на 18-летие - поездку в Будапешт с экскурсией по городу и заездом в очаровательный Сентендре. Экскурсия была
- ММарина24 февраля 2025Иштван - настоящий профессионал и очень приятный человек. Особенно хочется отметить прекрасное владение русским языком - уровень владения не отличить от уровня преподавателя университета, так что те, кому, как и мне, важна грамотная четкая речь гида, могут не сомневаться.
- AAnton10 января 2024Отлично продуманный маршрут. Замечательные локации. Великолепный гид Иштван! В общем, подтверждаю все те характеристики и эпитеты, которые были в предыдущих отзывах, и со своей стороны настоятельно рекомендую совершить это прекрасное небольшое путешествие с Иштваном.
- ККонстантин29 ноября 2023Мы вернулись из Будапешта в самом начале ноября. Погода была прекрасная, и в один из дней мы решили поехать на
- ТТамара23 сентября 2022Побывали в маленьком живописном городке Сентэндре с прекрасным экскурсоводом Леной. Узнали историю города и страны. Очень рекомендуем!
- IIrina22 февраля 2022Очень благодарны Иштвану за хорошо продуманный маршрут экскурсии, прекрасную подачу материала,великолепный русский язык! Чудесно проведенный день. Когда делятся любовью к
