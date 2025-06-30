Мои заказы

Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Будапеште

Найдено 4 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Будапеште на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
На машине
На микроавтобусе
8 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
«Завершится наша прогулка в ресторанчике с национальной кухней, который открылся в Сентэндре уже очень давно и славится своей вкусной, почти домашней кухней»
Завтра в 09:00
4 фев в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Жемчужины венгерского сецессиона - Кечкемет и Сегед
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины венгерского сецессиона - Кечкемет и Сегед
Погрузитесь в атмосферу венгерского модерна, посетив Кечкемет и Сегед. Архитектурные шедевры, вкусная кухня и уникальные музеи ждут вас
«А после я предложу пообедать в одном из колоритных ресторанов венгерской кухни»
Завтра в 08:00
2 фев в 08:00
€440 за всё до 6 чел.
Крепость Вышеград и Город Мастеров Сентендре
Пешая
На автобусе
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Крепость Вышеград и Город Мастеров Сентендре
Начало: По договоренности с туристами
«Сентендре славится своей богемной атмосферой, многочисленными галереями, а также аутентичной венгерской кухней, которую вы сможете попробовать в одном из местных ресторанов»
Расписание: пятница, суббота, воскресенье
€260 за всё до 7 чел.
Сентендре - город мастеров
Пешая
На автобусе
Экскурсии по Дунаю
4 часа
Водная прогулка
Сентендре - город мастеров
Начало: По договоренности с туристами
«В Сентендре вы встретите множество уютных ресторанчиков и кафе с великолепной кухней и разнообразной палитрой предлагаемых вин ожидают гостей»
Расписание: ежедневно
€200 за всё до 49 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    30 июня 2025
    Крепость Вышеград и Город Мастеров Сентендре
    Нам очень понравилась поездка! У нас была шикарный гид - Луиза! Прекрасный человек, спокойный, умный, интересный рассказчик! Увидели красивые виды
    читать дальше

    на излучину Дуная с крепости Вышеград, маленький милый городок Сентендре с продукцией венгерских мастеров, много интересной информации о самой Венгрии и Будапеште (пока были в пути). Захотелось вернуться снова, но в другое время года: либо увидеть как цветет вишня (Сакура) со стороны Буды либо полюбоваться на осеннюю природу Будапешта из больших окон прекрасных кофеен.

  • Ф
    Фадим
    8 июня 2025
    По Будапешту и сказочному Сентэндре
    Огромное спасибо Иштвану за экскурсию 4 июня. Прекрасные впечатления. Очень рекомендуем. Ольга,Фадим
  • Э
    Эльвира
    3 мая 2025
    По Будапешту и сказочному Сентэндре
    Сделала подарок внучке на 18-летие - поездку в Будапешт с экскурсией по городу и заездом в очаровательный Сентендре. Экскурсия была
    читать дальше

    замечательная: маршрут продуман, материал подан живо и увлекательно. Особенно приятно, что экскурсия понравилась и внучке тоже. Большое спасибо Иштвану за профессионализм, внимание и те впечатления, которые мы увезли из этой поездки!

  • М
    Марина
    24 февраля 2025
    По Будапешту и сказочному Сентэндре
    Иштван - настоящий профессионал и очень приятный человек. Особенно хочется отметить прекрасное владение русским языком - уровень владения не отличить от уровня преподавателя университета, так что те, кому, как и мне, важна грамотная четкая речь гида, могут не сомневаться.
  • A
    Anton
    10 января 2024
    По Будапешту и сказочному Сентэндре
    Отлично продуманный маршрут. Замечательные локации. Великолепный гид Иштван! В общем, подтверждаю все те характеристики и эпитеты, которые были в предыдущих отзывах, и со своей стороны настоятельно рекомендую совершить это прекрасное небольшое путешествие с Иштваном.
  • К
    Константин
    29 ноября 2023
    Жемчужины венгерского сецессиона - Кечкемет и Сегед
    Мы вернулись из Будапешта в самом начале ноября. Погода была прекрасная, и в один из дней мы решили поехать на
    читать дальше

    экскурсию в Сегед, а по дороге заехать в Кечкемет вместе с нашим индивидуальным гидом Анжеликой. Экскурсия и эти два красивых города превзошли все наши ожидания. Анжелика замечательный гид, ответственно относящийся к своему делу, хорошо знающий культуру и историю Венгрии. Она обратила наше внимание на многие интересные факты, которые скрыты от глаз туриста. К тому же Анжелика прекрасный водитель — мы продвигались быстро и уверенно на её комфортабельном минивэне и к ужину вернулись в Будапешт, получив большое удовольствие от экскурсии и от общения с нашим гидом.
    Очень рекомендуем!
    Наталья, Константин

  • Т
    Тамара
    23 сентября 2022
    Крепость Вышеград и Город Мастеров Сентендре
  • I
    Irina
    22 февраля 2022
    По Будапешту и сказочному Сентэндре
    Очень благодарны Иштвану за хорошо продуманный маршрут экскурсии, прекрасную подачу материала,великолепный русский язык! Чудесно проведенный день. Когда делятся любовью к
    читать дальше

    своей стране так щедро и умно -это всегда огромный подарок. Сентэндре - уютный,милый и живописный городок даже в феврале. Очень рекомендую эту экскурсию, особенно если Вы приехали впервые и на несколько дней. Получите очень объемное представление о Будапеште, истории и культуре Венгрии.

Сколько стоит экскурсия по Будапешту в январе 2026
Сейчас в Будапеште в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 440. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
