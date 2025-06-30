читать дальше

экскурсию в Сегед, а по дороге заехать в Кечкемет вместе с нашим индивидуальным гидом Анжеликой. Экскурсия и эти два красивых города превзошли все наши ожидания. Анжелика замечательный гид, ответственно относящийся к своему делу, хорошо знающий культуру и историю Венгрии. Она обратила наше внимание на многие интересные факты, которые скрыты от глаз туриста. К тому же Анжелика прекрасный водитель — мы продвигались быстро и уверенно на её комфортабельном минивэне и к ужину вернулись в Будапешт, получив большое удовольствие от экскурсии и от общения с нашим гидом.

Очень рекомендуем!

Наталья, Константин