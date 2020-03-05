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За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама

Дмитрий
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Дмитрий – представитель гидов
Самый простой и удобный способ узнать Дананг — исследовать его на мотобайке в компании местного проводника.

Вместе с мото-гидом вы посетите самые колоритные места города и окрестностей, пересечете мосты Дананга, затеряетесь на аутентичных улицах и рынках.

А еще узнаете секреты города, оцените местную кухню и по-настоящему полюбите Вьетнам.
От 180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у центра аренды мото-техники
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Мото-приключение в Дананге
Мото-приключение в Дананге

Что вас ожидает

Самые атмосферные места Дананга
Наш маршрут охватит локации, которые позволят вам за несколько часов исследовать все грани города. По пути мы расскажем о главных вьетнамских традициях, быте местных жителей и поделимся лайфхаками для покорения Дананга.

  • Мы заедем в самые необычные кофейни и рестораны города: будьте готовы за смешные деньги отведать традиционные вьетнамские лакомства, о которых даже не подозревают туристы.
  • Прокатимся по Парку любви и улице художников — здесь вы ощутите дух молодого и перспективного города, который даже сравнивают с Петербургом.
  • На главном рынке вас встретит настоящая Азия: шумная, яркая и поражающая воображение всевозможными сувенирами.
  • Посетим Мраморные горы — храмовые пещеры в древних карстовых горах и один из главных символов Дананга.
  • Увидим Леди Будду — одну из трех главных святынь Вьетнама. У гигантской статуи богини сострадания, взирающей на город с холма Сон Тра, полюбуемся чудесным видом на Дананг и поговорим об истории и сути учения Будды.
  • За лучшими ракурсами для фото отправимся к мостам Дананга, четыре из которых по праву считаются произведением искусства. Вы увидите мост Парус, Драконий мост, извергающий пламя, разводной мост и даже пугающий и мистический мост самоубийц!

Кроме того, мы посетим один из трех музеев на ваш выбор: Музей скульптуры с самой богатой в мире коллекцией скульптур цивилизации Чампа, Хижины древних или Музей войны.

А для тех, у кого еще останутся силы к концу путешествия, мы припасли еще один сюрприз — поездку в Хойан. Вас наверняка впечатлит этот старинный торговый город с восхитительной доколониальной архитектурой и непередаваемой атмосферой.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: аренда мотобайка (10$ на двоих), входные билеты (около 10$), еда и напитки (около 15$)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Для прибывающих морскими судами в порт Chan May эту экскурсию провести невозможно
Мото-приключение в Дананге
Мото-приключение в Дананге
Мото-приключение в Дананге
Мото-приключение в Дананге
Мото-приключение в Дананге
Мото-приключение в Дананге
Мото-приключение в Дананге
Мото-приключение в Дананге
Мото-приключение в Дананге
Мото-приключение в Дананге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у центра аренды мото-техники.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Я эрудированный путешественник, бизнесмен, публицист, инста-блогер, шоумен и специалист по странам Юго-Восточной Азии. Среди моих увлечений: история, археология, религии, философские системы, этнография, культурное наследие, искусство и кулинария. Я точно знаю, что ищут путешественники, и вместе с командой профессионалов составляю маршруты, которые надолго остаются в сердцах и памяти наших гостей. До встречи во Вьетнаме!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 марта 2020
Вчера мы посетили экскурсию по Данангу и окрестностям города с экскурсоводом Дмитрием. Остались очень довольны!!! Море достопримечательностей, впечатлений и фотографий осталось у нас после этой экскурсии. Дима очень интересно, доступно и познавательно рассказал не только о знаковых местах Дананга, но и о жизни вьетнамцев в целом, истории, их культуре и быте, национальных особенностях. Показал нам не только туристический Дананг, но и Вьетнам изнутри, глазами местного населения. Для нас это самое ценное в каждом нашем путешествии - увидеть не только туристические места, но и окунуться именно в среду обитания местного населения. И Диме, как гиду, экскурсоводу удалось показать нам это, прочувствовать колорит неспешной размеренной жизни местных жителей, их культуры, национальной еды и конечно же неповторимого вьетнамского кофе!!! Вся экскурсия продумана до мелочей, от питьевой воды, еды в местных колоритных кафе, с мастер-классом по поеданию национальных блюд (с учётом вегетарианских предпочтений одной из нас), катания на "хояновских" гондолах, до сладких, экзотических угощений и прочих приятных бонусов. Учитывались все наши пожелания и приоритеты. Дано много советов, рекомендаций и локаций по Вьетнаму, которые нам очень пригодятся для комфортного пребывания в этой стране. Всем рекомендуем к посещению этой интереснейшей экскурсии и общению с этим замечательным экскурсоводом! Дима, тебе желаем дальнейшего успешного развития в твоей интересной профессии, много благодарных туристов, процветания бизнеса и воплощения всех задуманных идей!

Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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