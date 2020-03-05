Что вас ожидает

Самые атмосферные места Дананга

Наш маршрут охватит локации, которые позволят вам за несколько часов исследовать все грани города. По пути мы расскажем о главных вьетнамских традициях, быте местных жителей и поделимся лайфхаками для покорения Дананга.

Мы заедем в самые необычные кофейни и рестораны города: будьте готовы за смешные деньги отведать традиционные вьетнамские лакомства, о которых даже не подозревают туристы.

Прокатимся по Парку любви и улице художников — здесь вы ощутите дух молодого и перспективного города, который даже сравнивают с Петербургом.

и — здесь вы ощутите дух молодого и перспективного города, который даже сравнивают с Петербургом. На главном рынке вас встретит настоящая Азия: шумная, яркая и поражающая воображение всевозможными сувенирами.

вас встретит настоящая Азия: шумная, яркая и поражающая воображение всевозможными сувенирами. Посетим Мраморные горы — храмовые пещеры в древних карстовых горах и один из главных символов Дананга.

— храмовые пещеры в древних карстовых горах и один из главных символов Дананга. Увидим Леди Будду — одну из трех главных святынь Вьетнама. У гигантской статуи богини сострадания, взирающей на город с холма Сон Тра, полюбуемся чудесным видом на Дананг и поговорим об истории и сути учения Будды.

— одну из трех главных святынь Вьетнама. У гигантской статуи богини сострадания, взирающей на город с холма Сон Тра, полюбуемся чудесным видом на Дананг и поговорим об истории и сути учения Будды. За лучшими ракурсами для фото отправимся к мостам Дананга, четыре из которых по праву считаются произведением искусства. Вы увидите мост Парус, Драконий мост, извергающий пламя, разводной мост и даже пугающий и мистический мост самоубийц!

Кроме того, мы посетим один из трех музеев на ваш выбор: Музей скульптуры с самой богатой в мире коллекцией скульптур цивилизации Чампа, Хижины древних или Музей войны.

А для тех, у кого еще останутся силы к концу путешествия, мы припасли еще один сюрприз — поездку в Хойан. Вас наверняка впечатлит этот старинный торговый город с восхитительной доколониальной архитектурой и непередаваемой атмосферой.