Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией на групповой экскурсии
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
Расписание: ежедневно в 08:00
13 фев в 08:00
14 фев в 08:00
$155 за человека
Индивидуальная
Дананг, Ми Сон и Хойан за 1 день
Идеальный маршрут для первого знакомства с Центральным Вьетнамом
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
$200 за человека
Индивидуальная
Дананг и Хойан за 1 день
От арт-объектов и буддийских святынь до «вьетнамской Венеции»: день впечатлений
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна14 января 2026Вернулась с экскурсии очень довольная. Само место, надо сказать, больше для переключения внимания от каких-то серьезных вещей в мир волшебства,
- ААйгуль19 декабря 2025Ильяс, мы благодарны Вам!! Здоровья и благоденствия Вам!! Была чудесная экскурсия!! Все было по времени удачно!! Посмотрели прекрасные места….. Будем рекомендовать своим друзьям!!
- ААлексей20 октября 2025Мы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт и наверху практически ничего не
- ААндрей13 сентября 2025Экскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендую
- ВВиктория10 сентября 2025Очень все понравилось интересно и с позитивом, очень насыщенная программа экскурсии
- РРоман9 сентября 2025Все прошло хорошо, экскурсию немного подпортила погода (сильный дождь).
- ДДина27 августа 2025Прекрасный гид, чувствуется глубокая осведомлённость и профессионализм. Нашей группе туристов с готовностью и терпением отвечали на все вопросы, помогали с
- ААнна24 августа 2025супер экскурсия, замечательный гид, фото/видео сопровождение, рекомендую!!!
- ССоня13 августа 2025Экскурсия на световой день, прошла отлично, вежливые и тактичные как организаторы, так и экскурсовод Ильяс. Рассказал интересные факты о городе,
- AALEX10 августа 2025Экскурсия понравилась, все локации просто супер. Гид всё доходчиво объяснял, отвечал на задаваемые вопросы. Буду рекомендовать своим знакомым
