Мои заказы

Мост Любви – экскурсии в Дананге

Найдено 3 экскурсии в категории «Мост Любви» в Дананге на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
На автобусе
Канатная дорога
8 часов
16 отзывов
Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией на групповой экскурсии
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
Расписание: ежедневно в 08:00
13 фев в 08:00
14 фев в 08:00
$155 за человека
Дананг, Ми Сон и Хойан за 1 день
На машине
8 часов
Индивидуальная
Дананг, Ми Сон и Хойан за 1 день
Идеальный маршрут для первого знакомства с Центральным Вьетнамом
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
$200 за человека
Дананг и Хойан за 1 день
На машине
8 часов
Индивидуальная
Дананг и Хойан за 1 день
От арт-объектов и буддийских святынь до «вьетнамской Венеции»: день впечатлений
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
$120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    14 января 2026
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Вернулась с экскурсии очень довольная. Само место, надо сказать, больше для переключения внимания от каких-то серьезных вещей в мир волшебства,
    читать дальше

    возможно даже детства. Как психолог понимаю ценность таких переключений и впечатлений. Отдельно о гиде. Ильяс профессионал своего дела. С большим желанием и энтузиазмом, поскольку видно, что человек любит то чем занимается. Знает все часы короткие пути и проходы, что бы без очередей провести в топовые места. Сделали много фотографий. Благодарю от души! Очень довольна и общением и экскурсией.

    Вернулась с экскурсии очень довольная. Само место, надо сказать, больше для переключения внимания от каких-то серьезныхВернулась с экскурсии очень довольная. Само место, надо сказать, больше для переключения внимания от каких-то серьезныхВернулась с экскурсии очень довольная. Само место, надо сказать, больше для переключения внимания от каких-то серьезныхВернулась с экскурсии очень довольная. Само место, надо сказать, больше для переключения внимания от каких-то серьезных
  • А
    Айгуль
    19 декабря 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Ильяс, мы благодарны Вам!! Здоровья и благоденствия Вам!! Была чудесная экскурсия!! Все было по времени удачно!! Посмотрели прекрасные места….. Будем рекомендовать своим друзьям!!
  • А
    Алексей
    20 октября 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Мы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт и наверху практически ничего не
    читать дальше

    работало: только то, что находится в помещениях. Надо внимательно смотреть прогноз погоды и если тайфун или сильный дождь - то ехать на данную экскурсию не стоит, так как в горах всё намного сильнее

    Мы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт иМы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт иМы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт иМы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт иМы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт иМы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт и
  • А
    Андрей
    13 сентября 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Экскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендую
    Экскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендуюЭкскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендуюЭкскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендуюЭкскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендуюЭкскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендуюЭкскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендуюЭкскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендуюЭкскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендую
  • В
    Виктория
    10 сентября 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Очень все понравилось интересно и с позитивом, очень насыщенная программа экскурсии
  • Р
    Роман
    9 сентября 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Все прошло хорошо, экскурсию немного подпортила погода (сильный дождь).
  • Д
    Дина
    27 августа 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Прекрасный гид, чувствуется глубокая осведомлённость и профессионализм. Нашей группе туристов с готовностью и терпением отвечали на все вопросы, помогали с
    читать дальше

    выбором, но при этом ни на секунду не были навязчивыми. Даже помогли найти оставленную вещь на золотом мосту. Атмосфера очень спокойная и дружелюбная, что редкость в наши дни. Время пролетело незаметно, с учётом погодных условий было придумано все до мелочей. Хотелось бы ещё отметить, что мы ни разу не были оставлены одни, но в то же время нам давали свободное время на фотографии. Хочу порекомендовать всем, кто читает отзыв и ищет экскурсии в Дананге. Мы остались в полном восторге!

    Прекрасный гид, чувствуется глубокая осведомлённость и профессионализм. Нашей группе туристов с готовностью и терпением отвечали на
  • А
    Анна
    24 августа 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    супер экскурсия, замечательный гид, фото/видео сопровождение, рекомендую!!!
    супер экскурсия, замечательный гид, фото/видео сопровождение, рекомендую!!!супер экскурсия, замечательный гид, фото/видео сопровождение, рекомендую!!!супер экскурсия, замечательный гид, фото/видео сопровождение, рекомендую!!!супер экскурсия, замечательный гид, фото/видео сопровождение, рекомендую!!!супер экскурсия, замечательный гид, фото/видео сопровождение, рекомендую!!!
  • С
    Соня
    13 августа 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Экскурсия на световой день, прошла отлично, вежливые и тактичные как организаторы, так и экскурсовод Ильяс. Рассказал интересные факты о городе,
    читать дальше

    его жителях, месте, оперативно реагировал в зависимости от погодной ситуации, поэтому в грозу мы смогли быстро спуститься, когда остальные по три часа ждали. Был с нами везде, считаю оправданным вложением посещения данного места с компанией! Оправдано!

    Экскурсия на световой день, прошла отлично, вежливые и тактичные как организаторы, так и экскурсовод Ильяс. РассказалЭкскурсия на световой день, прошла отлично, вежливые и тактичные как организаторы, так и экскурсовод Ильяс. РассказалЭкскурсия на световой день, прошла отлично, вежливые и тактичные как организаторы, так и экскурсовод Ильяс. РассказалЭкскурсия на световой день, прошла отлично, вежливые и тактичные как организаторы, так и экскурсовод Ильяс. РассказалЭкскурсия на световой день, прошла отлично, вежливые и тактичные как организаторы, так и экскурсовод Ильяс. РассказалЭкскурсия на световой день, прошла отлично, вежливые и тактичные как организаторы, так и экскурсовод Ильяс. Рассказал
  • A
    ALEX
    10 августа 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Экскурсия понравилась, все локации просто супер. Гид всё доходчиво объяснял, отвечал на задаваемые вопросы. Буду рекомендовать своим знакомым

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Мост Любви»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено);
  2. Дананг, Ми Сон и Хойан за 1 день;
  3. Дананг и Хойан за 1 день.
Какие места ещё посмотреть в Дананге
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Хойан;
  3. Мосты;
  4. Мост Дракона;
  5. Хюэ;
  6. Французская деревня.
Сколько стоит экскурсия по Данангу в феврале 2026
Сейчас в Дананге в категории "Мост Любви" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 200. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Дананге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Мост Любви», 16 ⭐ отзывов, цены от $120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель