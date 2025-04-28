Погрузитесь в атмосферу Вьетнама, исследуя Мраморные горы с их древними пещерами и храмами. Посетите храмовый комплекс Линь Унг и полюбуйтесь величественной статуей Леди Будды. Завершите день вечерним круизом по реке Хан, проходя под знаменитым Мостом дракона. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к богатой истории и культуре региона. Включены все удобства: трансфер, обед и билеты

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Описание круиза

Мраморные горы — одна из самых знаменитых и красивых достопримечательностей Центрального Вьетнама. Вы погуляете по живописным холмам, на которых расположено множество древних пещер и буддийских храмов. Посетите смотровую площадку на вершине горы и полюбуетесь панорамами Дананга.

Храмовый комплекс Линь Унг на полуострове Сон Тра. Вы увидите самую высокую статую Леди Будды в Юго-Восточной Азии и прикоснётесь к буддийской религии через её музыку, архитектуру, историю и легенды.

Вечерняя прогулка на кораблике по реке Хан. Вы насладитесь прохладой и прокатитесь под Мостом дракона — главной достопримечательностью Дананга.

Во время путешествия узнаете:

Из чего возникли Мраморные горы и как им поклонялись со времён существования древней культуры Чампа

Что пережили люди в этих горах во время главных исторических событий Центрального Вьетнама

Как Дананг стал главным портом страны

Какие легенды хранит величественная статуя Леди Будды

И многое другое!

Организационные детали