Погрузитесь в атмосферу Вьетнама, исследуя Мраморные горы с их древними пещерами и храмами. Посетите храмовый комплекс Линь Унг и полюбуйтесь величественной статуей Леди Будды. Завершите день вечерним круизом по реке Хан, проходя под знаменитым Мостом дракона.
Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к богатой истории и культуре региона. Включены все удобства: трансфер, обед и билеты
Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к богатой истории и культуре региона. Включены все удобства: трансфер, обед и билеты
5 причин купить этот билет на круиз
- 🗻 Посещение Мраморных гор
- 🕌 Храмовый комплекс Линь Унг
- 🛥️ Вечерний круиз по реке Хан
- 🌉 Мост дракона
- 🎟️ Всё включено в стоимость
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Мраморные горы
- Храмовый комплекс Линь Унг
- Мост дракона
Описание круиза
Мраморные горы — одна из самых знаменитых и красивых достопримечательностей Центрального Вьетнама. Вы погуляете по живописным холмам, на которых расположено множество древних пещер и буддийских храмов. Посетите смотровую площадку на вершине горы и полюбуетесь панорамами Дананга.
Храмовый комплекс Линь Унг на полуострове Сон Тра. Вы увидите самую высокую статую Леди Будды в Юго-Восточной Азии и прикоснётесь к буддийской религии через её музыку, архитектуру, историю и легенды.
Вечерняя прогулка на кораблике по реке Хан. Вы насладитесь прохладой и прокатитесь под Мостом дракона — главной достопримечательностью Дананга.
Во время путешествия узнаете:
- Из чего возникли Мраморные горы и как им поклонялись со времён существования древней культуры Чампа
- Что пережили люди в этих горах во время главных исторических событий Центрального Вьетнама
- Как Дананг стал главным портом страны
- Какие легенды хранит величественная статуя Леди Будды
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota или Mitsubishi
- В стоимость всё включено: трансфер, все входные билеты, обед в кафе, вечерняя прогулка на корабле
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$230
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Дананге
Провели экскурсии для 55 туристов
Меня зовут Наталья, я увлечённый гид во Вьетнаме. Живу в Дананге, вместе с дружной командой провожу экскурсии по самым интересным местам в его окрестностях. С радостью расскажем вам о вьетнамских культурных особенностях, истории, архитектуре и религии.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Дананга
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
$120 за человека
-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога»
Отправляйтесь в удивительное путешествие на Ба На Хиллс, где вас ждут Золотой мост, французская деревня и множество развлечений для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
Расписание: ежедневно в 07:30
28 апр в 07:30
29 апр в 07:30
$140
$175 за человека
Индивидуальная
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
от $400 за человека