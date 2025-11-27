Индивидуальная
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
Завтра в 11:30
28 ноя в 08:00
от $400 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога»
Отправляйтесь в удивительное путешествие на Ба На Хиллс, где вас ждут Золотой мост, французская деревня и множество развлечений для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
Расписание: ежедневно в 07:30
29 ноя в 07:30
30 ноя в 07:30
$175 за человека
Круиз
Вечерний круиз по реке Хан: Мраморные горы, Леди Будда и Мост Дракона
Погрузиться в атмосферу Вьетнама, тайны пещер и величие храмов
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 15:00
от $240 за всё до 15 чел.
