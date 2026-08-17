Это путешествие перенесёт вас из современного Дананга в Хюэ — бывшую столицу Вьетнама, где более века правили императоры династии Нгуен. Вы посетите Цитадель, королевский мавзолей и старинную пагоду. Узнаете, как была устроена жизнь при дворе последней императорской семьи страны. А по дороге мы преодолеем знаменитый перевал Хайван — одну из самых живописных дорог Азии.
Описание экскурсии
7:30–8:00 — встреча у отеля в Дананге и выезд в Хюэ
По пути сделаем остановку на одном из самых красивых горных перевалов Вьетнама — Хайван. Вы узнаете, почему именно это место стало символической границей между севером и югом страны.
10:30 — посещение мавзолея императора
Вы осмотрите гробницу Ту Дыка или Кхай Диня — памятники императорской архитектуры, где традиционный вьетнамский стиль сочетается с европейскими художественными влияниями.
11:40 — обед
12:30 — Императорская цитадель
Осмотрите главную достопримечательность Хюэ — бывшую резиденцию императоров династии Нгуен. Вы увидите:
- ворота Нго Мон
- дворец Тай Хоа
- храм предков
- павильон Хиен Лам
- девять династических урн
А также познакомитесь с современной технологией виртуальной 3D-реконструкции утраченных дворцов.
15:00 — пагода Тхиен Му
Посетите один из главных буддийских храмов Центрального Вьетнама.
16:00–18:00 — возвращение в Дананг
По пути гид расскажет:
- почему Хюэ стал столицей Вьетнама
- в чём особенность архитектуры Императорской цитадели
- чем отличаются мавзолеи разных правителей
- как буддизм, конфуцианство и китайская культура повлияли на Вьетнам
- в чём стратегическое значение перевала Хайван
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе с кондиционером, питьевая вода
- Питание оплачивается отдельно по желанию
- Возможен трансфер из Хойана — подробности в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1038 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
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