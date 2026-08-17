Это путешествие перенесёт вас из современного Дананга в Хюэ — бывшую столицу Вьетнама, где более века правили императоры династии Нгуен. Вы посетите Цитадель, королевский мавзолей и старинную пагоду. Узнаете, как была устроена жизнь при дворе последней императорской семьи страны. А по дороге мы преодолеем знаменитый перевал Хайван — одну из самых живописных дорог Азии.

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Описание экскурсии

7:30–8:00 — встреча у отеля в Дананге и выезд в Хюэ

По пути сделаем остановку на одном из самых красивых горных перевалов Вьетнама — Хайван. Вы узнаете, почему именно это место стало символической границей между севером и югом страны.

10:30 — посещение мавзолея императора

Вы осмотрите гробницу Ту Дыка или Кхай Диня — памятники императорской архитектуры, где традиционный вьетнамский стиль сочетается с европейскими художественными влияниями.

11:40 — обед

12:30 — Императорская цитадель

Осмотрите главную достопримечательность Хюэ — бывшую резиденцию императоров династии Нгуен. Вы увидите:

ворота Нго Мон

дворец Тай Хоа

храм предков

павильон Хиен Лам

девять династических урн

А также познакомитесь с современной технологией виртуальной 3D-реконструкции утраченных дворцов.

15:00 — пагода Тхиен Му

Посетите один из главных буддийских храмов Центрального Вьетнама.

16:00–18:00 — возвращение в Дананг

По пути гид расскажет:

почему Хюэ стал столицей Вьетнама

в чём особенность архитектуры Императорской цитадели

чем отличаются мавзолеи разных правителей

как буддизм, конфуцианство и китайская культура повлияли на Вьетнам

в чём стратегическое значение перевала Хайван

Организационные детали