Мои заказы

Хюэ - сердце императорского Вьетнама

Проехать по перевалу Хайван и открыть для себя древнюю столицу страны - из Дананга
Это путешествие перенесёт вас из современного Дананга в Хюэ — бывшую столицу Вьетнама, где более века правили императоры династии Нгуен. Вы посетите Цитадель, королевский мавзолей и старинную пагоду. Узнаете, как была устроена жизнь при дворе последней императорской семьи страны. А по дороге мы преодолеем знаменитый перевал Хайван — одну из самых живописных дорог Азии.
Хюэ - сердце императорского Вьетнама
Хюэ - сердце императорского Вьетнама
Хюэ - сердце императорского Вьетнама

Описание экскурсии

7:30–8:00 — встреча у отеля в Дананге и выезд в Хюэ

По пути сделаем остановку на одном из самых красивых горных перевалов Вьетнама — Хайван. Вы узнаете, почему именно это место стало символической границей между севером и югом страны.

10:30 — посещение мавзолея императора

Вы осмотрите гробницу Ту Дыка или Кхай Диня — памятники императорской архитектуры, где традиционный вьетнамский стиль сочетается с европейскими художественными влияниями.

11:40 — обед

12:30 — Императорская цитадель

Осмотрите главную достопримечательность Хюэ — бывшую резиденцию императоров династии Нгуен. Вы увидите:

  • ворота Нго Мон
  • дворец Тай Хоа
  • храм предков
  • павильон Хиен Лам
  • девять династических урн

А также познакомитесь с современной технологией виртуальной 3D-реконструкции утраченных дворцов.

15:00 — пагода Тхиен Му

Посетите один из главных буддийских храмов Центрального Вьетнама.

16:00–18:00 — возвращение в Дананг

По пути гид расскажет:

  • почему Хюэ стал столицей Вьетнама
  • в чём особенность архитектуры Императорской цитадели
  • чем отличаются мавзолеи разных правителей
  • как буддизм, конфуцианство и китайская культура повлияли на Вьетнам
  • в чём стратегическое значение перевала Хайван

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе с кондиционером, питьевая вода
  • Питание оплачивается отдельно по желанию
  • Возможен трансфер из Хойана — подробности в переписке
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1038 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
читать дальшеуменьшить

экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского. Люблю открывать что-то новое и делиться знаниями. Чувствую аудиторию и всегда подстраиваюсь под группу. Провожу экскурсии в весёлом, неформальном ключе. Являюсь сотрудником и партнёром турфирмы в городе Ханой, Вьетнам. А также партнёром турфирм в Монголии, Шри-Ланке, Китае, Лаосе, Камбодже и на Байкале в России. Мы с партнёрами сделаем всё возможное, чтобы вы почувствовали поддержку и получили лучшие впечатления от вашей поездки.

Входит в следующие категории Дананга

Похожие экскурсии на «Хюэ - сердце императорского Вьетнама»

Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выбор
Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
Императорский Хюэ за один день: грандиозные дворцы, древние тайны и лучшие фотолокации
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
19 авг в 07:00
от $480 за всё до 2 чел.
Мишон: тишина древней цивилизации (из Дананга)
На машине
6 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Мишон: тишина древней цивилизации (из Дананга)
Узнать, как вера, власть и архитектура сформировали один из главных духовных центров Вьетнама
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:00
19 авг в 06:00
$132 за человека
Хюэ из Дананга: императорская столица (всё включено)
На машине
12 часов
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
Хюэ из Дананга: императорская столица (всё включено)
Проехать через перевал Хайван и увидеть дворцы династии Нгуен
Завтра в 16:30
19 авг в 08:00
от $380$400 за человека
К перевалу Хайван и лагуне Ланг Ко - из Дананга
На машине
6.5 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
К перевалу Хайван и лагуне Ланг Ко - из Дананга
Проехать по самой красивой дороге Вьетнама, увидеть рай на Земле и поесть устриц прямо с фермы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
19 авг в 07:00
$116 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дананге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дананге
$200 за человека