Эхо Чампы в имперском Хюэ: авто - или мотопутешествие из Дананга
Отправиться к башне Фу Дьен, императорской цитадели, гробницам Кхай Диня и Ты Дыка (всё включено)
Если Дананг — это современный Вьетнам, то Хюэ — Вьетнам, который до сих пор живёт по законам императоров. Один — стремительный и хаотичный. Второй — безупречно выверенный и молчаливый. Между читать дальшеуменьшить
ними — всего три часа дороги. За день мы побываем в обоих городах и последовательно пройдём сквозь их эпохи.
Перед вами сложится целостная история Центрального Вьетнама — от древнего Чампского царства до современной страны.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Дананга
Дорога в Хюэ проходит через один из самых красивых участков центрального Вьетнама — перевал Хайван. Остановимся на панорамных площадках, чтобы увидеть океан, горы и извилистую дорогу перевала.
9:30 — башня Фу Дьен
Необычная и малоизвестная достопримечательность Хюэ. Чамская башня долгое время была скрыта под прибрежными песками. Сегодня это — редкая возможность прикоснуться к истории Чамской цивилизации вдали от туристических маршрутов.
11:00 — императорская цитадель Хюэ
Отправимся в сердце бывшей столицы династии Нгуен. Пройдём через Полуденные ворота, увидим дворец Высшей гармонии и территории бывшего Запретного Пурпурного города. Поговорим о традициях династии Нгуен и о том, каким был Хюэ во времена последней императорской династии Вьетнама.
14:30 — обед в местном ресторане
Кухню подберём, исходя из ваших вкусовых предпочтений.
15:30 — королевские усыпальницы
Гробница Кхай Диня впечатляет масштабом, сложной архитектурой и внутренней отделкой с мозаиками из фарфора и стекла.
Гробница Ты Дыка окружена садами, озером и павильонами. В отличие от монументальности Кхай Диня, здесь чувствуется камерность и почти загородная атмосфера императорской резиденции.
18:00 — отправление в Дананг по более короткому маршруту
20:00 — ориентировочное время прибытия в город
Во время путешествия
Мы разберёмся, почему именно Центральный Вьетнам стал колыбелью современной вьетнамской государственности
Поговорим о древнем государстве Чампа — его происхождении, индуистской культуре, религии, морской торговле и причинах исчезновения
Перенесёмся в эпоху императоров династии Нгуен: вы узнаете, почему столицей страны стал именно Хюэ и как была устроена жизнь во дворце
Обсудим французский колониальный период и войны 20 века, которые изменили судьбу города
Выясним, почему кухня Хюэ считается самой утонченной во Вьетнаме и какие блюда подавали при императорском дворе
Организационные детали
Едем на комфортабельном авто с кондиционером (Ford, Mitsubishi, Kia, Hyundai, VinFast). Для соло-путешественников доступен формат экскурсии на мотоцикле. Возможен трансфер из Хойана
В стоимость включено: все входные билеты, обед, бутилированная питьевая вода и прохладительные напитки
Если у вас имеются особенности питания или пищевые ограничения, сообщите об этом заранее
Экскурсия подойдёт взрослым и подросткам от 12 лет. Дети младше 12 лет — только по согласованию
Общая протяжённость пешей части — около 6–7 км
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Дананге или Хойане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 17 туристов
Я документальный фотограф с опытом более 25 лет, и гид по Вьетнаму. Живу в стране и изучаю её не по путеводителям, а через личный опыт, общение с местными жителями и читать дальшеуменьшить
повседневную жизнь.
Вместе с командой провожу авторские экскурсии в Дананге, Хойане, Хюэ и Мишоне. Наши маршруты выстроены как продуманный сценарий идеального дня — активные и вдохновляющие утренние впечатления, размеренное дневное время для отдыха и осмысления, яркие вечерние шоу, где вы становитесь не просто зрителем, а частью культурной жизни Центрального Вьетнама.
Наш формат подойдёт тем, кто хочет не просто увидеть страну, а почувствовать её характер и глубину.
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