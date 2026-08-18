Если Дананг — это современный Вьетнам, то Хюэ — Вьетнам, который до сих пор живёт по законам императоров. Один — стремительный и хаотичный. Второй — безупречно выверенный и молчаливый. Между

ними — всего три часа дороги. За день мы побываем в обоих городах и последовательно пройдём сквозь их эпохи. Перед вами сложится целостная история Центрального Вьетнама — от древнего Чампского царства до современной страны.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $495 за человека

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Дананга

Дорога в Хюэ проходит через один из самых красивых участков центрального Вьетнама — перевал Хайван. Остановимся на панорамных площадках, чтобы увидеть океан, горы и извилистую дорогу перевала.

9:30 — башня Фу Дьен

Необычная и малоизвестная достопримечательность Хюэ. Чамская башня долгое время была скрыта под прибрежными песками. Сегодня это — редкая возможность прикоснуться к истории Чамской цивилизации вдали от туристических маршрутов.

11:00 — императорская цитадель Хюэ

Отправимся в сердце бывшей столицы династии Нгуен. Пройдём через Полуденные ворота, увидим дворец Высшей гармонии и территории бывшего Запретного Пурпурного города. Поговорим о традициях династии Нгуен и о том, каким был Хюэ во времена последней императорской династии Вьетнама.

14:30 — обед в местном ресторане

Кухню подберём, исходя из ваших вкусовых предпочтений.

15:30 — королевские усыпальницы

Гробница Кхай Диня впечатляет масштабом, сложной архитектурой и внутренней отделкой с мозаиками из фарфора и стекла.

Гробница Ты Дыка окружена садами, озером и павильонами. В отличие от монументальности Кхай Диня, здесь чувствуется камерность и почти загородная атмосфера императорской резиденции.

18:00 — отправление в Дананг по более короткому маршруту

20:00 — ориентировочное время прибытия в город

Во время путешествия

Мы разберёмся, почему именно Центральный Вьетнам стал колыбелью современной вьетнамской государственности

Поговорим о древнем государстве Чампа — его происхождении, индуистской культуре, религии, морской торговле и причинах исчезновения

Перенесёмся в эпоху императоров династии Нгуен: вы узнаете, почему столицей страны стал именно Хюэ и как была устроена жизнь во дворце

Обсудим французский колониальный период и войны 20 века, которые изменили судьбу города

Выясним, почему кухня Хюэ считается самой утонченной во Вьетнаме и какие блюда подавали при императорском дворе

Организационные детали