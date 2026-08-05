Мост в руках бога, французская деревня среди джунглей и обед с видом на горы
Сбежим от азиатской жары в прохладную Францию на высоте 1500 метров. Золотой мост выплывает из облаков и на секунду кажется, что он где-то между мирами. Туман то открывает горные панорамы, то снова скрывает их в белой дымке. А французская деревня, куда мы отправимся после, напоминает о Провансе столетней давности. Готовы к реальности, которая больше похожа на кадры из фильма?
Описание экскурсии
8:00 — встреча в отеле
Оставляем Дананг внизу и поднимаемся в горы. Уже сама дорога задаёт настроение этого дня — зелёные склоны, облака между вершинами и ощущение, что город остаётся где-то очень далеко.
Канатная дорога
Обладательница четырёх достижений из Книги рекордов Гиннесса уносит нас вверх — джунгли уходят вниз, а облака становятся ближе.
Золотой мост
Выходим из кабинки — и замираем. Огромные каменные ладони поднимаются прямо из горы и держат мост над бездной, как руки бога. Здесь не хочется спешить. Вокруг облака, ветер и бесконечные виды на горы. Ради этого люди едут сюда со всего мира.
Французская деревня
Кажется, что мы с вами сошли с поезда где-то в Провансе, сто лет назад. Вместо джунглей — узкие улочки и старинные фасады. Сквозь горный туман силуэты замков выглядят как декорации к сказке.
Обед над облаками
В центре курорта нас ждёт обед под стеклянным куполом ресторана Beer Plaza. А за окнами — горы и облака.
18:00 — возвращение в Дананг
В поездке гид расскажет:
как колониальный курорт 1919 года стал главным парком Вьетнама
зачем архитектор построил мост в гигантских «руках Бога»
как устроен буддийский храм и что значат скрытые символы пагоды
Организационные детали
В стоимость включены трансфер от отеля и обратно, бутилированная вода
Отдельно оплачивается входной билет в парк: 1 300 000 донгов (≈ $50) — за взрослых и детей ростом выше 140 см, 1 000 000 донгов (≈ $38) — за детей ростом 100–140 см, дети ростом до 100 см — бесплатно
В билет входят канатная дорога, ужин — шведский стол и 2 бокала крафтового пива
С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ленар — Организатор в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В туризме я более 10 лет. Долгое время организовывал путешествия в индийском штате Гоа, где по-настоящему полюбил Азию, её культуру, природу и образ жизни.
Но жизнь любит перемены, и теперь мой читать дальшеуменьшить
дом — солнечный Дананг. Этот город покорил меня своим сочетанием моря, гор, современной городской жизни и богатой истории региона.
Наши гиды живут здесь давно. Знают, где варят лучший фо в шесть утра, куда не доезжают автобусные туры и какой вид открывается, если свернуть не туда. И даже в знакомых местах находят то, что остаётся незамеченным. Именно это и показываем.
Добро пожаловать в Дананг — в этот фантастический город!
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