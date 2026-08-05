Сбежим от азиатской жары в прохладную Францию на высоте 1500 метров. Золотой мост выплывает из облаков и на секунду кажется, что он где-то между мирами. Туман то открывает горные панорамы, то снова скрывает их в белой дымке. А французская деревня, куда мы отправимся после, напоминает о Провансе столетней давности. Готовы к реальности, которая больше похожа на кадры из фильма?

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00 — встреча в отеле

Оставляем Дананг внизу и поднимаемся в горы. Уже сама дорога задаёт настроение этого дня — зелёные склоны, облака между вершинами и ощущение, что город остаётся где-то очень далеко.

Канатная дорога

Обладательница четырёх достижений из Книги рекордов Гиннесса уносит нас вверх — джунгли уходят вниз, а облака становятся ближе.

Золотой мост

Выходим из кабинки — и замираем. Огромные каменные ладони поднимаются прямо из горы и держат мост над бездной, как руки бога. Здесь не хочется спешить. Вокруг облака, ветер и бесконечные виды на горы. Ради этого люди едут сюда со всего мира.

Французская деревня

Кажется, что мы с вами сошли с поезда где-то в Провансе, сто лет назад. Вместо джунглей — узкие улочки и старинные фасады. Сквозь горный туман силуэты замков выглядят как декорации к сказке.

Обед над облаками

В центре курорта нас ждёт обед под стеклянным куполом ресторана Beer Plaza. А за окнами — горы и облака.

18:00 — возвращение в Дананг

В поездке гид расскажет:

как колониальный курорт 1919 года стал главным парком Вьетнама

зачем архитектор построил мост в гигантских «руках Бога»

как устроен буддийский храм и что значат скрытые символы пагоды

Организационные детали