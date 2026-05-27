Предлагаем вам тщательно выстроенное путешествие во времени, где за несколько часов вы проживёте историю одного из самых изысканных торговых портов Азии. Хойан откроется вам не как туристическая открытка, а как сложный и утончённый мир, где переплелись традиции Вьетнама, Японии и Китая.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Путешествие начнётся с живописной дороги из Дананга или Хойана — это плавный переход в другой ритм жизни. Путь займёт около 40 мин.

В Старом городе Хойана вы окажетесь среди узких улиц, где каждый дом хранит свою историю. Узнаете, как устроена здесь жизнь — не парадная, а настоящая.

Пройдёте:

по кварталам, где веками пересекались торговые пути

вдоль старинных фасадов, сохранивших дух разных культур

в местах, где архитектура становится языком городского общения

Увидите Японский крытый мост — один из главных символов города, и разберётесь, почему он стал отражением культурного диалога Востока. Узнаете, как Хойан стал важным торговым портом и почему его наследие оказалось под защитой ЮНЕСКО.

Посетите:

Фуцзяньское собрание с колоритными внутренними дворами и ароматами благовоний

старинный дом Тан Ки, где сохранился уклад жизни купеческой семьи

Обязательно сделаете паузу на кофе и десерт, которые продегустируете не спеша: Хойан невозможно понять на бегу.

Заглянете в мастерскую шёлка. Увидите весь процесс — от нити до готовой ткани — и поймёте, почему этот материал веками считался признаком статуса и тонкого вкуса.

Попадёте на вечернее шоу фонарей, где станете не только наблюдателем, но и участником действа. Мягкое сияние огней и цветные отражения в воде — то, что Хойан подарит вам напоследок.

