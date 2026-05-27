Пройти по старинным кварталам, заглянуть в шёлковую мастерскую и увидеть вечернее шоу фонарей
Предлагаем вам тщательно выстроенное путешествие во времени, где за несколько часов вы проживёте историю одного из самых изысканных торговых портов Азии.
Хойан откроется вам не как туристическая открытка, а как сложный и утончённый мир, где переплелись традиции Вьетнама, Японии и Китая.
Описание билета
Путешествие начнётся с живописной дороги из Дананга или Хойана — это плавный переход в другой ритм жизни. Путь займёт около 40 мин.
В Старом городе Хойана вы окажетесь среди узких улиц, где каждый дом хранит свою историю. Узнаете, как устроена здесь жизнь — не парадная, а настоящая. Пройдёте:
по кварталам, где веками пересекались торговые пути
вдоль старинных фасадов, сохранивших дух разных культур
в местах, где архитектура становится языком городского общения
Увидите Японский крытый мост — один из главных символов города, и разберётесь, почему он стал отражением культурного диалога Востока. Узнаете, как Хойан стал важным торговым портом и почему его наследие оказалось под защитой ЮНЕСКО. Посетите:
Фуцзяньское собрание с колоритными внутренними дворами и ароматами благовоний
старинный дом Тан Ки, где сохранился уклад жизни купеческой семьи
Обязательно сделаете паузу на кофе и десерт, которые продегустируете не спеша: Хойан невозможно понять на бегу.
Заглянете в мастерскую шёлка. Увидите весь процесс — от нити до готовой ткани — и поймёте, почему этот материал веками считался признаком статуса и тонкого вкуса.
Попадёте на вечернее шоу фонарей, где станете не только наблюдателем, но и участником действа. Мягкое сияние огней и цветные отражения в воде — то, что Хойан подарит вам напоследок.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota, Ford, Mitsubish или KIA
В стоимость включены трансфер, все билеты, питьевая вода, кофе и десерт
При желании можно сделать пожертвования в пагодах и храмах, а также остановку на обед: средний чек — от $10 за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Дананге
Я документальный фотограф с опытом более 25 лет и гид по Вьетнаму. Живу в стране и изучаю её не по путеводителям, а через личный опыт, общение с местными жителями и читать дальшеуменьшить
повседневную жизнь.
Вместе с командой провожу авторские экскурсии в Дананге, Хойане, Хюэ и Мишоне. Наши маршруты выстроены как продуманный сценарий идеального дня — активные и вдохновляющие утренние впечатления, размеренное дневное время для отдыха и осмысления, яркие вечерние шоу, где вы становитесь не просто зрителем, а частью культурной жизни Центрального Вьетнама.
Наш формат подойдёт тем, кто хочет не просто увидеть страну, а почувствовать её характер и глубину.
