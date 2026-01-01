Групповая
Кулинарные мастер-классы в Дананге и Хойане: вьетнамская кухня
Погрузитесь в мир вьетнамской кухни на мастер-классе в Дананге или Хойане. Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь ими вместе с семьей
Начало: Ваш отель в Хойане
«Этот кулинарный мастер-класс — отличный выбор»
Расписание: Ежедневно в 09:15 и 15:15.
Завтра в 15:15
22 янв в 09:15
$22 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дананг: мастер-класс по готовке традиционных блюд и фо с местными
Узнайте секреты вьетнамской кухни, приготовив фо и другие блюда в доме шеф-повара. Весёлый вечер с местными кулинарными традициями
Начало: X6RW+4H5 Ngũ Hành Sơn, Да Нанг, Вьетнам
«Вы приготовите два местных блюда и сок из маракуйи, а затем попробуете то, что у вас получилось»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 18:30.
Завтра в 15:00
22 янв в 10:00
$33.53 за человека
Групповая
Мастер-класс по приготовлению пяти знаменитых блюд и поездка на рынок
Погрузитесь в мир вьетнамской кухни на пляже Ми Кхе! Посетите рынок Бак Ми Ан, готовьте пять традиционных блюд и получите сертификат
«А после вас ждёт увлекательная готовка пяти блюд на нашей кухне: мы приготовим Бун Бо Хюэ, Бань Сео, свежий рулет, салат из молодого джекфрута, мороженое из авокадо (или по запросу вегетарианский вариант)»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 12:00, 16:00.
Завтра в 16:00
22 янв в 08:00
$39.93 за человека
