Найдено 3 экскурсии в категории « Кулинарные мастер-классы » в Дананге на русском языке, цены от $22. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности 2.5 часа Групповая Кулинарные мастер-классы в Дананге и Хойане: вьетнамская кухня Погрузитесь в мир вьетнамской кухни на мастер-классе в Дананге или Хойане. Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь ими вместе с семьей Начало: Ваш отель в Хойане «Этот кулинарный мастер-класс — отличный выбор» Расписание: Ежедневно в 09:15 и 15:15. $22 за человека 2.5 часа Мини-группа до 10 чел. Дананг: мастер-класс по готовке традиционных блюд и фо с местными Узнайте секреты вьетнамской кухни, приготовив фо и другие блюда в доме шеф-повара. Весёлый вечер с местными кулинарными традициями Начало: X6RW+4H5 Ngũ Hành Sơn, Да Нанг, Вьетнам «Вы приготовите два местных блюда и сок из маракуйи, а затем попробуете то, что у вас получилось» Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 18:30. $33.53 за человека 4 часа Групповая Мастер-класс по приготовлению пяти знаменитых блюд и поездка на рынок Погрузитесь в мир вьетнамской кухни на пляже Ми Кхе! Посетите рынок Бак Ми Ан, готовьте пять традиционных блюд и получите сертификат «А после вас ждёт увлекательная готовка пяти блюд на нашей кухне: мы приготовим Бун Бо Хюэ, Бань Сео, свежий рулет, салат из молодого джекфрута, мороженое из авокадо (или по запросу вегетарианский вариант)» Расписание: Ежедневно в 08:00, 12:00, 16:00. $39.93 за человека Другие экскурсии Дананга

