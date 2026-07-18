Когда последние автобусы разворачиваются вниз, парк становится другим. «Ба На Хиллс» зажигает огни, и начинается магия. На экскурсии вы увидите, как меняется Золотой мост: при свете дня, на закате и в полной темноте. Узнаете, почему парк после 15:00 превращается из туристической Мекки в мистическую декорацию. И выясните, где спрятаны французские винные погреба колониальных времён.
Описание экскурсии
14:00 — встреча у отеля
По дороге — горы, серпантин и ощущение, что едешь куда-то далеко. Канатная дорога свободна — только джунгли под ногами и облака впереди.
В программе:
- Винные погреба. Под парком скрываются старые французские туннели. Прохладно, темно, пахнет историей. Именно сюда колонисты прятали лучшее вино. Можем успеть до заката
- Золотой мост. Облака пролетают прямо сквозь тебя, каменные ладони держат мост над пропастью, внизу постепенно зажигается Дананг…
- Beer Plaza Restaurant. Для вас уже накрыт шведский стол, а прямо во время ужина на сцене начинается живое шоу — то, чего днём здесь не бывает
- Смотровая площадка. На вершине горы стирается граница между небом и землёй
21:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на легковом автомобиле от вашего отеля в центре Дананга и обратно. Трансфер из отдалённых районов — за дополнительную плату в зависимости от километража
- Отдельно оплачивается входной билет в парк — 1 100 000 донгов ($42) за взрослого, 900 000 ($34) за ребёнка ростом 100–140 см, детям до 100 см бесплатно. В стоимость билета входит канатная дорога, шведский стол, ваучер на 2 бокала крафтового пива
- Винные погреба (по желанию) — 100 000 донгов ($3,8) за чел., оплачивается на месте
- Возьмите тёплую накидку или лёгкую куртку — наверху прохладно даже летом
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ленар — Организатор в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В туризме я более 10 лет. Долгое время организовывал путешествия в индийском штате Гоа, где по-настоящему полюбил Азию, её культуру, природу и образ жизни. Но жизнь любит перемены, и теперь мой
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