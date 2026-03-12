Приглашаем отправиться в Африку посреди Вьетнама, где жирафы и зебры гуляют без клеток, а львы и носороги — на расстоянии вытянутой руки. А потом отдохнуть на пляже в окружении десятков морских звёзд.
Эта поездка станет одновременно весёлым приключением и романтичной прогулкой и подарит совершенно необычные впечатления.
Описание трансфер
Парк Vinpearl Safari Phu Quoc (2,5 ч)
В крупнейшем сафари-парке Вьетнама обитает более 3000 животных со всего мира. Они живут в просторных природных зонах, а гости передвигаются по сафари-маршрутам и наблюдают за жирафами, зебрами, слонами, носорогами и тиграми в естественной для них среде.
Пляж Звёздное море Рач Вем (1,5 ч)
В спокойной, кристально чистой воде у берега вы увидите десятки ярко-красных звёзд на песчаном дне. Для гостей здесь оборудованы шезлонги, гамаки, качели и фотозоны, работает бар — всё для расслабленного отдыха без спешки.
Обед в ресторане на воде
Вы полакомитесь свежими морепродуктами (или другими блюдами — по запросу) с видом на море.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном микроавтобусе
- От сафари-парка до пляжа вы дойдёте пешком или доплывёте на лодке. Спасжилеты на борту предусмотрены для каждого пассажира
- Дополнительно оплачивается трансфер из районов Ham Ninh — $8, Bai Sao / Bai Khem или An Thoi — $10
- Обед, входные билеты в сафари-парк и пользование инфраструктурой пляжа входят в стоимость
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
в субботу в 08:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$90
|Дети (рост 100-140см)
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Фукуоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 335 туристов
Прожила в Гоа с 2014 года. Сейчас нахожусь во Вьетнаме. Занимаюсь организацией экскурсий по Азии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Е
Добрый день. Данная экскурсия вполне себе ничего, но считаю правильным указать, что никаких рассказов со стороны гида во время пути (в автобусе, к примеру, час езды) не будет. Вас просто
Анна
Ответ организатора:
Елена, здравствуйте, спасибо большое за ваш подробный отзыв, это очень важно для нас. Мы примем во внимание ваши замечания и сделаем все, что бы сделать отдых комфортным. До новых встреч ☀️
Т
Прекрасный день на природе с необыкновенными впечатлениями от сафари-парк и морских звезд.
Надо быть готовым к тому, что в рыбацкой деревне специфическая местная еда, которая может не удовлетворить потребности в питании.
Все остальное очень понравилось!!!
Входит в следующие категории Фукуока
