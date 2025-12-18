Найдено 3 экскурсии в категории « Сафари-парк » в Фукуоке на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 5 отзывов Водная прогулка Фукуокское сафари Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса от €350 за всё до 9 чел. На машине 8 часов 5 отзывов Водная прогулка Гид на день по острову Фукуок Прислушаться к себе и узнать остров без спешки $350 за всё до 4 чел. На машине 10 часов Водная прогулка Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари Яркий день с обитателями джунглей, шоу русалок, аквапарком и другими развлечениями (всё включено) $450 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Фукуока

