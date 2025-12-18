Водная прогулка
Фукуокское сафари
Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от €350 за всё до 9 чел.
Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари
Яркий день с обитателями джунглей, шоу русалок, аквапарком и другими развлечениями (всё включено)
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
$450 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Сафари-парк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Фукуоке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Сафари-парк" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 450. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
