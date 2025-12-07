Мои заказы

Тропическая фотосессия на Фукуоке

Сделать яркие снимки в городе Сансет Таун, у отеля или на пляже острова
Мы встретимся и сделаем классные кадры вашего отдыха.

Моя цель — чтобы каждая фотография напоминала о лучших моментах путешествия! Локацию обсудим заранее — это будет пляж, территория вашего отеля или другое место. Я отлично знаю остров и помогу выбрать идеальную площадку для съёмки. А ещё приеду на байке — с ним тоже выйдут стильные кадры.
Описание фото-прогулки

  • Мы подберём локацию по вашему желанию. Если место съёмки далеко от отеля, трансфер и входные билеты (при необходимости) оплачиваются вами отдельно.
  • Есть пару отелей, на территорию которых не пускают посторонних — это мы также обсудим заранее.
  • Возьмите с собой воду, одежду, чтоб отснять два образа, и купальник.

Организационные детали

  • Снимаем на современную технику Canon R6 с топовыми объективами.
  • Вы получите 100 фото в течение 4 дней — из них 20 фотографий в ретуши (снимки я отправлю ссылкой на диск).
  • Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваша команда гидов в Фукуоке
Мы профессионально занимаемся фотографией. Во Вьетнаме фотографируем с 2014 года, на Фукуоке — с 2020 года. Были во всех уголках острова и знаем самые красивые места для ваших лучших кадров. Помогаем
читать дальше

и с позированием, и с раскрепощением на фотосессии. Много знаем о Вьетнаме и всегда готовы ответить на ваши вопросы. Мы дружелюбные и общительные, поэтому в разных уголках планеты у нас появилось много друзей, которые фотографировались у нас не по одному разу. Любим фотографировать свадьбы, детей и влюблённые пары. Съёмку проведём не только в отеле или на ярких улицах города, но и обязательно на пляже. Мы всё успеем!

Входит в следующие категории Фукуока

