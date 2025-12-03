Фотопрогулка
до 3 чел.
Тропическая фотосессия на Фукуоке
Сделать яркие снимки в городе Сансет Таун, у отеля или на пляже острова
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$110 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопутешествие по Фукуоку
Побывать в живописных уголках острова и сделать колоритные кадры
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
Начало: У вашего отеля на Фукуоке
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
