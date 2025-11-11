Мои заказы

Остров Хон Том – экскурсии в Фукуоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Хон Том» в Фукуоке на русском языке, цены от $68, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Канатная дорога
8.5 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Начало: Ваш отель
$78 за человека
Три острова, канатная дорога и обед «шведский стол»
Канатная дорога
8 часов
-
10%
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
$68$75.50 за человека
Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том
На катере
Канатная дорога
8 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
$68 за человека

