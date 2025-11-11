Водная прогулка
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Начало: Ваш отель
$78 за человека
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Три острова, канатная дорога и обед «шведский стол»
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
$68
$75.50 за человека
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в 7:00
$68 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав11 ноября 2025Я остался в полном восторге от организации экскурсии и работы гида Минь Нгуена. Всё было продумано идеально, команда — вежливая
- ССерафима27 октября 2025Экскурсия полностью оправдала ожидания. Прекрасные виды и много развлечений. Еда отличная — были как мясные блюда, так и варианты для вегетарианцев. Отдельно хочется отметить гида Зои — она была очень внимательной, доброжелательной и заботилась о всей группе. С удовольствием рекомендую.
- ААли15 сентября 2025Мы забронировали экскурсию для пары — и это было отличное решение. В наш первый день на Фукуоке мы получили огромное удовольствие. Приятным сюрпризом стало посещение жемчужной фермы и возможность погружения с аквалангом. Канатная дорога произвела сильное впечатление
- ЛЛеонид26 мая 2025Отличная программа: снорклинг, прогулка, аквапарк и канатная дорога. Обед был вкусным и сытным.
- ЭЭлина2 мая 2025Всё было отлично — настоящее морское приключение. Очень понравилось, однозначно рекомендую
- РРоман16 января 2025Всё прошло идеально
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Остров Хон Том»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Фукуоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в январе 2026
Сейчас в Фукуоке в категории "Остров Хон Том" можно забронировать 3 экскурсии от 68 до 78 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Остров Хон Том», 9 ⭐ отзывов, цены от $68. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март