Я Ярослав Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога читать дальше и внимательная. Экскурсия подарила массу приятных эмоций, а природа и морская фауна, которые мы увидели, запомнятся на всю жизнь. Смело рекомендую эту компанию Я остался в полном восторге от организации экскурсии и работы гида Минь Нгуена. Всё было продумано идеально, команда — вежливая

С Серафима Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том Экскурсия полностью оправдала ожидания. Прекрасные виды и много развлечений. Еда отличная — были как мясные блюда, так и варианты для вегетарианцев. Отдельно хочется отметить гида Зои — она была очень внимательной, доброжелательной и заботилась о всей группе. С удовольствием рекомендую.

А Али Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога Мы забронировали экскурсию для пары — и это было отличное решение. В наш первый день на Фукуоке мы получили огромное удовольствие. Приятным сюрпризом стало посещение жемчужной фермы и возможность погружения с аквалангом. Канатная дорога произвела сильное впечатление

Л Леонид Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том Отличная программа: снорклинг, прогулка, аквапарк и канатная дорога. Обед был вкусным и сытным.

Э Элина Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том Всё было отлично — настоящее морское приключение. Очень понравилось, однозначно рекомендую