Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Фукуок: история, быт и ремёсла
Исследовать храмы острова, его военное прошлое и местные производства - от нуок-мама до жемчуга
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$85 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
Начало: У вашего отеля на Фукуоке
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна25 ноября 2025Просто отлично! Сергей действительно знает свое дело, провел нам чудесную экскурсию по Фукуоку, у нас был ровно один день и
- ООльга12 ноября 2025Очень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут таким образом, что мы всегда
- ЮЮлия31 октября 2025Спасибо Сергею за такой классный день 🤩
Побывали в зоопарке, покормили лемуров, жирафов это было так круто 🥹 животные контактные, наделали
- еелена28 октября 2025День прошел очень круто😍 очень крутой зоопарк, покормили жирафов, лемуров и капибар. Сергей провел нас так, что мы практически везде
- ИИван27 октября 2025Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов. В общем успели с
