Кокосовая тюрьма – экскурсии в Фукуоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Кокосовая тюрьма» в Фукуоке на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гид на день по острову Фукуок
На машине
8 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Фукуок: история, быт и ремёсла
На машине
6 часов
Индивидуальная
Фукуок: история, быт и ремёсла
Исследовать храмы острова, его военное прошлое и местные производства - от нуок-мама до жемчуга
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$85 за человека
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
Начало: У вашего отеля на Фукуоке
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
$350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    25 ноября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    Просто отлично! Сергей действительно знает свое дело, провел нам чудесную экскурсию по Фукуоку, у нас был ровно один день и
    читать дальше

    он организовал все так, что мы вкусили самое лучшее, невероятное, удивительное. Взрыв эмоций, который навсегда останется в нашей памяти. Очень рекомендуем!

  • О
    Ольга
    12 ноября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    Очень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут таким образом, что мы всегда
    читать дальше

    были на шаг впереди основной массы туристов. Нв сафари покормили жирафов и лемуров, посмотрели всех животных и практически везде мы были одни, кроме автобуса по локации с дикими животными. После сафари по нашей просьбе заехали на Фукуокскую Венецию. Побывали и на пляже со звёздами и на жемчужной ферме. А какой обед нам организовал Сергей! Думаю в большой группе такой не реально. Комфортный автомобиль, в котором путешествовать только в удовольствие. Помимо экскурсии Сергей много рассказал о жизни острова, порекомендовал где лучше делать покупки. Спасибо! Рекомендую всем Сергея - отличного гида и человека.

    Очень понравилась экскурсия с Сергеем по Фукуоку. Заранее выбрали интересные нам локации. Сергей построил маршрут таким образом, что мы всегда были на шаг впереди основной массы туристов. Нв сафари покормили жирафов и лемуров, посмотрели всех животных и практически везде мы были одни, кроме автобуса по локации с дикими животными. После сафари по нашей просьбе заехали на Фукуокскую Венецию. Побывали и на пляже со звёздами и на жемчужной ферме. А какой обед нам организовал Сергей! Думаю в большой группе такой не реально. Комфортный автомобиль, в котором путешествовать только в удовольствие. Помимо экскурсии Сергей много рассказал о жизни острова, порекомендовал где лучше делать покупки. Спасибо! Рекомендую всем Сергея - отличного гида и человека.
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    Спасибо Сергею за такой классный день 🤩
    Побывали в зоопарке, покормили лемуров, жирафов это было так круто 🥹 животные контактные, наделали
    читать дальше

    фотографий, смеялись и кайфовали. Сергей нас отвёз в супер аутентичное и колоритное место для обеда, где мы поели рыбу, креветки, ежей, все было таким свежим и вкусным 😋
    Съездили на пляж с морскими звёздочками, впечатляет 🌟
    Вообщем день прошел очень насыщенно, красиво, весело и очень атмосферно 🤗Однозначно рекомендую 👍

  • е
    елена
    28 октября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    День прошел очень круто😍 очень крутой зоопарк, покормили жирафов, лемуров и капибар. Сергей провел нас так, что мы практически везде
    читать дальше

    были одни! Я впервые держала морских звезд на руке и плавала с ними ⭐️ побывали на самом красивом пляже Бай Сао, увидели как проплывает катер и захотели тоже 😄 в моменте решили, что мы хотим увидеть острова. Сергей продержал нас в этом 😃
    День прошел очень насыщенно, посмотрели все, что хотели и даже больше. Спасибо за такой насыщенный, и в то же время легкий день и за всю красоту что мы посмотрели.
    Однозначно рекомендую экскурсию у Сергея, за его гибкость и просто за то что с ним интересно и легко.

  • И
    Иван
    27 октября 2025
    Гид на день по острову Фукуок
    Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов. В общем успели с
    читать дальше

    Сергеем пролететь весь остров посмотреть сафари, пофоткаться с морскими звездами, заскочить на бай сао сделать фотки на белом песке и качели на пальме и! Мы даже успели посетить пару островов и поснорклить!! День просто пролетел нереально! В общем особенно хотелось отметить сафари, мы били в шоке! Сергея узнают животные! Они реально подходят сами без корма и приветствуют Сергея! Маршрут по сафари продуман до мелочей, Сергей старался нас провести без толп других туристов и ему это удалось! В общем рекомендую на все 100!

    Экскурсия топ! Для нас был важен сафари, пляж со звездами без нудной исторической части и храмов. В общем успели с Сергеем пролететь весь остров посмотреть сафари, пофоткаться с морскими звездами, заскочить на бай сао сделать фотки на белом песке и качели на пальме и! Мы даже успели посетить пару островов и поснорклить!! День просто пролетел нереально! В общем особенно хотелось отметить сафари, мы били в шоке! Сергея узнают животные! Они реально подходят сами без корма и приветствуют Сергея! Маршрут по сафари продуман до мелочей, Сергей старался нас провести без толп других туристов и ему это удалось! В общем рекомендую на все 100!

