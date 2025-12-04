Найдено 3 экскурсии в категории « Пагода Хо Куок » в Фукуоке на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 5 отзывов Водная прогулка Гид на день по острову Фукуок Прислушаться к себе и узнать остров без спешки $350 за всё до 4 чел. На машине 5 часов Фотопрогулка до 4 чел. Фотопутешествие по Фукуоку Побывать в живописных уголках острова и сделать колоритные кадры Начало: По договорённости с организатором $250 за всё до 4 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме Начало: У вашего отеля на Фукуоке $350 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Фукуока

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Пагода Хо Куок»

Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Пагода Хо Куок», 5 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль