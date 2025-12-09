Приглашаем в морское приключение по трём живописным островам южного Фукуока.
В программе — красочные коралловые рифы, кристально чистая вода, снорклинг среди разноцветных рыб, обед из свежих морепродуктов прямо на борту корабля и отдых на райском пляже под пальмами. Проведите день в атмосфере тропического рая!
Описание водной прогулки
8:15–8:30 — трансфер от отеля в районе Дыонгдонг до причала
9:00 — посадка на туристический корабль и начало морской прогулки:
- остров Хон Сыонг (или Хон Буом): снорклинг среди красочных кораллов и тропических рыб
- остров Гам Гхи: здесь находится один из самых красивых и богатых коралловых рифов Фукуока
- обед на борту судна — свежие морепродукты и блюда вьетнамской кухни
- остров Май Рут Чонг: свободное время для купания, отдыха под пальмами и фотосессий на пляже
17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, прогулка на туристическом корабле, питьевая вода, снаряжение для снорклинга, обед из морепродуктов, спасательные жилеты
- Бесплатный трансфер предоставляется для отелей, расположенных в районе Дыонгдонг (Duong Dong), остров Фукуок. Если ваш отель находится за пределами этой зоны, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения возможности и стоимости трансфера
- Дети до 18 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых
- При неблагоприятных погодных условиях программа может быть скорректирована для обеспечения безопасности
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$41
|Дети до 7 лет
|$29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуйнх — Организатор в Фукуоке
Провёл экскурсии для 268 туристов
Мы предлагаем уникальные морские программы, сочетающие в себе посещение островов, вечеринки на палубе и яркие впечатления. Это не просто путешествие — это отдых, новые знакомства и жизнь на полную катушку посреди открытого моря.
Входит в следующие категории Фукуока
