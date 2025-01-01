Мои заказы

Остров Май-Рут – экскурсии в Фукуоке

Найдено 10 экскурсий в категории «Остров Май-Рут» в Фукуоке на русском языке, цены от $29, скидки до 24%. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Морское приключение по трём островам: сноркелинг, отдых в лагуне и обед
8 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Морское приключение по трём островам: сноркелинг, отдых в лагуне и обед
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
$29 за человека
Морская прогулка по островам Антхой с обедом и снорклингом
8 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Морская прогулка по островам Антхой с обедом и снорклингом
Начало: Ваш отель
$45.50 за человека
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
8.5 часов
-
10%
3 отзыва
Водная прогулка
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Начало: Ваш отель
$69.80$77.50 за человека
Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том
На катере
8 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
$68 за человека
Прогулка по трём островам Фукуока: Гам Ги, Монг Тай, Май Рут
8 часов
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по трём островам Фукуока: Гам Ги, Монг Тай, Май Рут
Начало: Ваш отель
$35 за человека
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
На яхте
8 часов
1 отзыв
Круиз
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
Начало: Ваш отель
$73.50 за человека
Снорклинг и аквапарк на юге Фукуока с канатной дорогой
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Снорклинг и аквапарк на юге Фукуока с канатной дорогой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
$74.50 за человека
Полет над Ан Тхой и три острова: канатная дорога, лодочная прогулка и обед
12 часов
3 отзыва
Групповая
Полет над Ан Тхой и три острова: канатная дорога, лодочная прогулка и обед
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00
$61 за человека
Острова Фукуока - лодочная прогулка, снорклинг и пляжный отдых
9 часов
Водная прогулка
Острова Фукуока - лодочная прогулка, снорклинг и пляжный отдых
Начало: Ваш отель
$29 за человека
Острова Фукуока на скоростном катере - снорклинг, фотозоны и закат
На катере
10 часов
-
24%
Водная прогулка
Острова Фукуока на скоростном катере - снорклинг, фотозоны и закат
Начало: Ваш отель
$30$39.50 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Остров Май-Рут»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Морское приключение по трём островам: сноркелинг, отдых в лагуне и обед;
  2. Морская прогулка по островам Антхой с обедом и снорклингом;
  3. Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога;
  4. Южный Фукуок: 4 острова на скоростном катере и канатная дорога Хон Том;
  5. Прогулка по трём островам Фукуока: Гам Ги, Монг Тай, Май Рут.
Какие места ещё посмотреть в Фукуоке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное;
  2. Сафари-парк;
  3. Мост Поцелуев;
  4. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Остров Май-Рут" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 29 до 74.50 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2026 год по теме «Остров Май-Рут», 21 ⭐ отзыв, цены от $29. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль