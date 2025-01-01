Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в 7:00
$29 за человека
Морская прогулка по островам Антхой с обедом и снорклингом
Начало: Ваш отель
$45.50 за человека
Яркий день на островах: снорклинг, аквапарк и канатная дорога
Начало: Ваш отель
$69.80
$77.50 за человека
Расписание: Ежедневно в 7:00
$68 за человека
до 15 чел.
Прогулка по трём островам Фукуока: Гам Ги, Монг Тай, Май Рут
Начало: Ваш отель
$35 за человека
Круиз
Тропический круиз Фукуока с яхтой и морской канатной дорогой
Начало: Ваш отель
$73.50 за человека
Снорклинг и аквапарк на юге Фукуока с канатной дорогой
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
$74.50 за человека
Расписание: Ежедневно в 7:00
$61 за человека
Острова Фукуока - лодочная прогулка, снорклинг и пляжный отдых
Начало: Ваш отель
$29 за человека
Острова Фукуока на скоростном катере - снорклинг, фотозоны и закат
Начало: Ваш отель
$30
$39.50 за человека
