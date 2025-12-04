Водная прогулка
Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк
Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Морская одиссея по южным островам Фукуока
Исследовать необитаемые остров, поснорклить среди кораллов и пообедать на берегу
Завтра в 08:30
6 дек в 08:30
от $300 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Снорклинг и отдых на трёх островах Фукуока
Знакомство с подводным миром, самые красивые пляжи и обед на борту - всё включено
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
$41 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Остров Гам Ги»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Фукуоке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Остров Гам Ги" можно забронировать 3 экскурсии от 41 до 450.
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Остров Гам Ги», цены от $41. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль