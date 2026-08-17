Приглашаю погулять по историческому центру Ханоя! Вы полюбуетесь колониальной архитектурой, озером с Черепашьим островом и необычной «улицей с поездом». Я расскажу о местных героях прошлого и настоящего, традициях и культуре. Раскрою, какую роль в формировании нынешнего Вьетнама сыграли СССР и Китай. А также поделюсь полезными практическими рекомендациями.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Погуляете по главным улицам Старого квартала
- Оцените католический собор Святого Иосифа
- Обойдёте живописное озеро Хоан Кием
- Увидите здания Почтового офиса и Народного комитета
- Рассмотрите памятник императору Ли Тай То
- Полюбуетесь Черепашьим островом и храмом Нгок Сон
- Пройдёте по знаменитой «улице с поездом»
- По желанию попробуете местный кофе
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|$55
|Стандартный
|$65
|Пенсионеры
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом квартале города Ханой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1038 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
Входит в следующие категории Ханоя
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