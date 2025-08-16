Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
«Ханой — очень многогранный и противоречивый город, который непросто понять без знакомства с культурным и историческим контекстом»
Завтра в 08:00
4 сен в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Ханой
Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
$25 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Весь Ханой на двух колёсах
Прокатиться на велосипедах и исследовать главные достопримечательности и скрытые городские уголки
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 07:30, 13:30 и 18:00
4 сен в 13:30
5 сен в 07:30
$67
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 августа 2025Очень понравилась экскурсия по городу с Лизой! Чувствуется её профильное образование по языку и истории, а про культуру, традиции и
- ССергей9 августа 2025Экскурсия нам понравилась. Несмотря на жару всё было интересно. Можно было сделать остановки что бы охладиться, передохнуть. Гид Сергей всё интересно рассказывает. Всё супер. Так держать!
- ООксана4 августа 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Прониклись атмосферой Ханоя и в целом получили только положительные эмоции от прогулки.
- ЕЕкатерина4 августа 2025Лиза очень понравилась. У нас был полноценный диалог, а не экскурсионный монолог от нее. Лиза действительно очень любит Вьетнам и
- ССтанислав2 августа 2025Прекрасная экскурсия по центру Ханоя.
- ЛЛинар1 августа 2025От всей души хочу поблагодарить Сергея за такую замечательную работу. Сергей очень интеллигентный, порядочный и пунктуальный человек. Это один из
- ССветозара26 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Лизой! Даже подростки слушали и активно участвовали, хотя на экскурсии ходить не любят.
- ТТатьяна25 июля 2025Замечательная экскурсия! Понравилась как мне, так и сыну. Легко, без тяжелой затяжной истории, познавательно и интересно! Однозначно рекомендую!
Помимо экскурсии Сергей еще поделился кучей полезной информацией начиная от заведений, заканчивая музеев!
Бронируйте, не пожалеете!
- ИИрина17 июля 2025Посетили экскурсию,, добро пожаловать в Ханой,,.
Скажу сказу, что гид Сергей-это профессионал своего дела,замечательный человек, приятный в общении. После внесения мной
- ММарина1 июля 2025Сергей провел замечательную обзорную экскурсию для нас. Погуляли по центру города, посетили основные достопримечательности, полюбовались на озеро, окунулись в многовековую
- ННаталья28 июня 2025Нам все очень понравилось, замечательная экскурсия, прекрасный экскурсовод и удивительный Ханой! Мы в полном восторге! Если вы собираетесь в Ханой, экскурсия с Лизой обязательна!:)
- ММаксим21 июня 2025Договорились накануне. Экскурсия была интересная, зашли во много интересных мест. Затронули глубоко историю Вьетнама и его народа. Сергей подробно отвечал на все возникающие вопросы. Спасибо.
- ППрохор19 июня 2025Что мне важно во время экскурсии по городу? Мне нравится, когда мне объясняют понятным мне языком то, что я запомню;
- AAlexandr19 июня 2025Очень понравился гид и экскурсия. Все подробно рассказывал
- ЕЕкатерина18 июня 2025Обращалась к Елизавете за экскурсией по Ханою для родителей. Очень довольны как самой экскурсией, так и общением с Елизаветой! Прекрасная
- ООльга11 июня 2025Сергей провел экскурию как от местного. Много информации о городе, стране, жителях, истории. Прогулка была не обреминительная, как-будто встретились с другом и неспешно прошлись вокруг озера, заглядывая в попутные интересные локации, попили кофе.
Сергей живет и дышит жизнью Вьетнама. Рекомендую!
- EElena9 июня 2025Само название "Добро пожаловать в Ханой" соответствует экскурсии, которую для нас провел Сергей.
Все очень понравилось, начиная от экскурса в историю,
- ДДмитрий7 июня 2025Спасибо Сергею за подробную, интересную и увлекательную экскурсию по Ханою,которая проходит по главным достопримечательностям города являющуюся неотъемлемой частью истории страны!
Так
- ММария20 мая 2025Получили удовольствие от прекрасной неспешной прогулки по старому городу. В процессе узнали не только исторические, но и бытовые, и культурные
- ААнна14 мая 2025Сергей многое рассказал нам про историю и культуру Вьетнама и про город Ханой, посоветовал места для посещения. Мы пошли на
