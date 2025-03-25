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плюсах и минусах. Подготовка тура. Оценка — замечательно. Подобную заботу о клиенте мы ранее не встречали. Информативно, понятно, своевременно. Единственный минус, не предупредили о необходимости бронирования отеля в Чанду для выхода в город при транзите. Но это за пределами программы тура, поэтому — без вопросов. С точки зрения программы тур достаточно информативен. Действительно, Вьетнам с севера на юг по большинству из значимых для гостя страны точек. И, практически, без отклонений от программы, что не часто встречается. И времени и информации в каждой локации достаточно. И предупреждения об изменении погоды и, как результат, о возможности что-либо увидеть (в горах, особенно), крайне полезны. Может быть, следовало несколько уменьшить время радиальных выездов, например, стоило взять ночь в Халогне, а не делать два раза по 3 часа перегона на автобусе. В целом — хорошо. Попытка использовать местных гидов тоже принимается, сами так делаем, а вот качество русского языка у гидов и их желание рассказать о стране сильно отличается. Считаю, что в Ханое нам не повезло. А вот в Сайгоне — удачно. Оценка — удовлетворительно. И окончание тура в Сайгоне логично с точки зрения логистики и аэропорта для возврата, но неудачно с точки зрения отеля. К отелям мы не слишком требовательны, особенно, если нужно переночевать одну ночь и далее в дорогу. Но заканчивать тур стоит в приличной 4, а не в крайне маленьком номере в духоте большого города на 3 ночи. Уверен, такие возможности есть и следует их предлагать, пусть как опцию с увеличением цены. Оценка — хорошо. Сопровождение тур-лидером, знакомым со страной не по наслышке — очень хорошая опция. Помощь Вадима для многих была бесценной. Замечательно. В целом, впечатление от поездки весьма положительное. И опыт компании и лично Александра Гришина в организации путешествий заслуживает благодарности.