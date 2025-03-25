Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить одни из лучших природных локаций, включая горный регион, и погрузиться в культуру в городах
Начало: Г. Ханой, в первую половину дня (зависит от рейсов...
6 янв в 08:00
7 мар в 08:00
$1490 за человека
Большое путешествие по Вьетнаму с круизом: природа, деревни и исторические центры
Исследовать заливы на корабле, подняться на Золотой мост и погулять по Хошимину
Начало: Аэропорт Ханоя, время зависит от времени вашего пр...
1 мая в 10:00
15 мая в 10:00
$4000 за человека
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты
Начало: Аэропорт Ханоя, 11:00 (общий трансфер)
6 ноя в 08:00
6 мар в 08:00
$2220 за человека
Последние отзывы на туры
- NNarmina25 марта 2025Это был глубоко продуманный, хорошо организованный и увлекательный тур. Тур-лидер Вадим был изюминкой тура, сделал все чтобы мы наслаждались Вьетнамом. Вьетнам - красивая страна, природа обалденная: горы, леса, водопады, реки, озера, море… Незабываемые пагоды, аттракционы… Спасибо за профессионализм. 🙏🙏🙏
- ООлег18 февраля 2025Тур «Весь Вьетнам» за 17 дней. У меня достаточно большой опыт как групповых, авторских путешествий так и самостоятельно организованных. Поэтому о
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Дельта реки Меконг»
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Сколько стоит тур в Ханое в апреле 2025
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