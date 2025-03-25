Дельта реки Меконг – туры в Ханое

Найдено 3 тура в категории «Дельта реки Меконг» в Ханое на русском языке, цены от $1490. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
На машине
17 дней
2 отзыва
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить одни из лучших природных локаций, включая горный регион, и погрузиться в культуру в городах
Начало: Г. Ханой, в первую половину дня (зависит от рейсов...
6 янв в 08:00
7 мар в 08:00
$1490 за человека
Большое путешествие по Вьетнаму с круизом: природа, деревни и исторические центры
Музыкальные теплоходы
14 дней
Большое путешествие по Вьетнаму с круизом: природа, деревни и исторические центры
Исследовать заливы на корабле, подняться на Золотой мост и погулять по Хошимину
Начало: Аэропорт Ханоя, время зависит от времени вашего пр...
1 мая в 10:00
15 мая в 10:00
$4000 за человека
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
На машине
Музыкальные теплоходы
11 дней
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты
Начало: Аэропорт Ханоя, 11:00 (общий трансфер)
6 ноя в 08:00
6 мар в 08:00
$2220 за человека

Последние отзывы на туры

  • N
    Narmina
    25 марта 2025
    Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
    Это был глубоко продуманный, хорошо организованный и увлекательный тур. Тур-лидер Вадим был изюминкой тура, сделал все чтобы мы наслаждались Вьетнамом. Вьетнам - красивая страна, природа обалденная: горы, леса, водопады, реки, озера, море… Незабываемые пагоды, аттракционы… Спасибо за профессионализм. 🙏🙏🙏
  • О
    Олег
    18 февраля 2025
    Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
    Тур «Весь Вьетнам» за 17 дней. У меня достаточно большой опыт как групповых, авторских путешествий так и самостоятельно организованных. Поэтому о
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    плюсах и минусах. Подготовка тура. Оценка — замечательно. Подобную заботу о клиенте мы ранее не встречали. Информативно, понятно, своевременно. Единственный минус, не предупредили о необходимости бронирования отеля в Чанду для выхода в город при транзите. Но это за пределами программы тура, поэтому — без вопросов. С точки зрения программы тур достаточно информативен. Действительно, Вьетнам с севера на юг по большинству из значимых для гостя страны точек. И, практически, без отклонений от программы, что не часто встречается. И времени и информации в каждой локации достаточно. И предупреждения об изменении погоды и, как результат, о возможности что-либо увидеть (в горах, особенно), крайне полезны. Может быть, следовало несколько уменьшить время радиальных выездов, например, стоило взять ночь в Халогне, а не делать два раза по 3 часа перегона на автобусе. В целом — хорошо. Попытка использовать местных гидов тоже принимается, сами так делаем, а вот качество русского языка у гидов и их желание рассказать о стране сильно отличается. Считаю, что в Ханое нам не повезло. А вот в Сайгоне — удачно. Оценка — удовлетворительно. И окончание тура в Сайгоне логично с точки зрения логистики и аэропорта для возврата, но неудачно с точки зрения отеля. К отелям мы не слишком требовательны, особенно, если нужно переночевать одну ночь и далее в дорогу. Но заканчивать тур стоит в приличной 4, а не в крайне маленьком номере в духоте большого города на 3 ночи. Уверен, такие возможности есть и следует их предлагать, пусть как опцию с увеличением цены. Оценка — хорошо. Сопровождение тур-лидером, знакомым со страной не по наслышке — очень хорошая опция. Помощь Вадима для многих была бесценной. Замечательно. В целом, впечатление от поездки весьма положительное. И опыт компании и лично Александра Гришина в организации путешествий заслуживает благодарности.

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Дельта реки Меконг»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
  2. Большое путешествие по Вьетнаму с круизом: природа, деревни и исторические центры
  3. Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Сколько стоит тур в Ханое в апреле 2025
Сейчас в Ханое в категории "Дельта реки Меконг" можно забронировать 3 тура от 1490 до 4000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Туры на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Дельта реки Меконг», 2 ⭐ отзыва, цены от $1490. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь