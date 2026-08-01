Найдено 3 тура в категории « На лодке » в Ханое на русском языке, цены от €1790. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На велосипеде На яхте На лодке Круизы Прогулки на каяках На электромобиле Велотуры 7 дней 6 отзывов На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено Исследовать острова, пожить на яхте с авторской кухней и тай-чи, поплавать на каяках у тайных пещер Начало: Аэропорт Ханоя, 12:00 «Затем нас ждёт прогулка на каяках или традиционных бамбуковых лодках по старинной плавучей деревне Кай Бео, где жизнь проходит на воде: местные жители ловят рыбу, делают покупки и даже отправляют детей в школу на лодках» €1790 за человека Джиппинг На машине На автобусе На лодке На катере Канатная дорога SUP-прогулки Круизы На микроавтобусе 17 дней 9 отзывов Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг Посетить яркие природные локации, включая горный регион, погрузиться в культуру городов и сёл Начало: Г. Ханой, 9:00 «Прокатимся на корабле в знаменитой бухте Халонг, а по каналам среди садов прогуляемся на традиционной лодке» $1790 за человека На лодке Круизы Прогулки на каяках 9 дней В мини-группе по Вьетнаму: Ханой и Дананг, Хойан и Хошимин и круиз по бухте Халонг Исследовать города, прокатиться на лодке, каноэ и корабле и пройтись по знаменитому Золотому мосту Начало: Ханой, 13:00 (возможна договорённость о другом вре... «А ещё мы прокатимся на лодках с бумажными фонариками и отпустим в воду свой собственный огонёк-желание» 180 000 ₽ за человека Все туры Ханоя

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