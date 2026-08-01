На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено
Исследовать острова, пожить на яхте с авторской кухней и тай-чи, поплавать на каяках у тайных пещер
Начало: Аэропорт Ханоя, 12:00
«Затем нас ждёт прогулка на каяках или традиционных бамбуковых лодках по старинной плавучей деревне Кай Бео, где жизнь проходит на воде: местные жители ловят рыбу, делают покупки и даже отправляют детей в школу на лодках»
26 сен в 10:00
24 окт в 10:00
€1790 за человека
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить яркие природные локации, включая горный регион, погрузиться в культуру городов и сёл
Начало: Г. Ханой, 9:00
«Прокатимся на корабле в знаменитой бухте Халонг, а по каналам среди садов прогуляемся на традиционной лодке»
28 ноя в 08:00
3 янв в 08:00
$1790 за человека
В мини-группе по Вьетнаму: Ханой и Дананг, Хойан и Хошимин и круиз по бухте Халонг
Исследовать города, прокатиться на лодке, каноэ и корабле и пройтись по знаменитому Золотому мосту
Начало: Ханой, 13:00 (возможна договорённость о другом вре...
«А ещё мы прокатимся на лодках с бумажными фонариками и отпустим в воду свой собственный огонёк-желание»
29 авг в 08:00
12 сен в 13:00
180 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На лодке»
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