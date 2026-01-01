Премиальный тур по северу Вьетнама с роскошными отелями и водными прогулками
Ханой, Хоалы, бухта Халонг, заповедные горы, рисовые террасы и культура хмонгов в мини-группе
Начало: Аэропорт Ханоя, 7:00
5 сен в 08:00
17 сен в 08:00
$5200 за человека
Приключение 2 в 1: Вьетнам и Камбоджа, круиз по бухте Халонг, экскурсии и погружение в культуру
Заняться каякингом и тай-чи, исследовать храмы Ангкора, поучиться готовить местные блюда
Начало: Аэропорт Ханоя, 8:00
8 окт в 12:00
20 окт в 12:00
$1790 за человека
Весь Вьетнам за одну поездку: отели 4-5*, водные прогулки, знакомство с кухней и культурой племён
Ханой, Хоалы, Сапа, Дананг, Хойан, Далат, Нячанг, Хошимин, бухта Халонг, дельта Меконга, горы и море
Начало: Аэропорт Ханоя, по времени рейса
6 дек в 10:00
$2350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Круизы по бухте Халонг»
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