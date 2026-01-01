На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено
Исследовать острова, пожить на яхте с авторской кухней и тай-чи, поплавать на каяках у тайных пещер
Начало: Аэропорт Ханоя, 12:00
«Отдых на пляжах с белым песком, прогулки на каяках, спа-центр и гастрономические открытия — каждый день этого тура наполнен яркими эмоциями»
26 сен в 10:00
24 окт в 10:00
€1790 за человека
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить яркие природные локации, включая горный регион, погрузиться в культуру городов и сёл
Начало: Г. Ханой, 9:00
«Начнём с Ханоя, проедем через рисовые плантации Сапы, край водопадов Далат, будем двигаться далее на юг через аутентичные деревни и живописнейшие места к пляжам Нячанга и Муйне, а затем к Хошимину»
28 ноя в 08:00
3 янв в 08:00
$1790 за человека
Вьетнамские приключения: Ханой и Дананг, круиз и пляжи, погружение в культуру и активности
Осмотреть «Золотой мост», научиться готовить местное блюдо и покататься на велосипеде и скутерах
Начало: Аэропорт Ханоя, время по согласованию
«Утром будет время для отдыха на пляже»
$1700 за человека
Весь Вьетнам за одну поездку: отели 4-5*, водные прогулки, знакомство с кухней и культурой племён
Ханой, Хоалы, Сапа, Дананг, Хойан, Далат, Нячанг, Хошимин, бухта Халонг, дельта Меконга, горы и море
Начало: Аэропорт Ханоя, по времени рейса
«Горные хребты, рыбацкие деревушки, крестьянские фермы, живописные лагуны и дикие пляжи — райское местечко»
6 дек в 10:00
$2350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Пляжи»
Самые популярные туры этой рубрики в Ханое
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено;
- Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг;
- Вьетнамские приключения: Ханой и Дананг, круиз и пляжи, погружение в культуру и активности;
- Весь Вьетнам за одну поездку: отели 4-5*, водные прогулки, знакомство с кухней и культурой племён.
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Сколько стоит тур в Ханое в августе 2026
Сейчас в Ханое в категории "Пляжи" можно забронировать 4 тура от 1700 до 2350. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Туры на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «Пляжи», 15 ⭐ отзывов, цены от €1700. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь