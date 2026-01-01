Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить яркие природные локации, включая горный регион, погрузиться в культуру городов и сёл
Начало: Г. Ханой, 9:00
«Начнём с Ханоя, проедем через рисовые плантации Сапы, край водопадов Далат, будем двигаться далее на юг через аутентичные деревни и живописнейшие места к пляжам Нячанга и Муйне, а затем к Хошимину»
28 ноя в 08:00
3 янв в 08:00
$1790 за человека
От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама с комфортом
Полюбоваться заливами и водопадом Банзёк, погулять по Сапе и побывать в деревнях ремесленников
Начало: Ханой, аэропорт, время - по договорённости
«У водопада — Sai Gon — Ban Gioc Resort»
11 окт в 08:00
$2480 за человека
Весь Вьетнам за одну поездку: отели 4-5*, водные прогулки, знакомство с кухней и культурой племён
Ханой, Хоалы, Сапа, Дананг, Хойан, Далат, Нячанг, Хошимин, бухта Халонг, дельта Меконга, горы и море
Начало: Аэропорт Ханоя, по времени рейса
«Полюбуемся Серебряным водопадом, самым крупным в окрестностях»
6 дек в 10:00
$2350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Водопады»
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