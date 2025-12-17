От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама с комфортом
Полюбоваться заливами и водопадом Банзёк, погулять по Сапе и побывать в деревнях ремесленников
Начало: Ханой, аэропорт, время - по договорённости
28 мар в 10:00
$2250 за человека
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты
Начало: Аэропорт Ханоя, 11:00 (общий трансфер)
6 мар в 08:00
$2220 за человека
Новогодний комфорт-тур: Вьетнам, Лаос и Камбоджа с круизом 5* по бухте Халонг
Увидеть дворцы, храмы и деревушки, посетить 9 городов и побывать на жемчужной ферме и в саду аистов
Начало: Аэропорт Ханоя, точное время по согласованию
29 дек в 10:00
25 янв в 08:00
122 453 ₽ за человека
