После завтрака поедем в бухту Халонг. Взойдём на борт и разместимся в каютах. Вас встретят приветственным напитком и проведут краткий инструктаж.

После обеда вы посетите крупнейшую жемчужную ферму в заливе и познакомитесь с процессом выращивания жемчуга. В этой части залива можно также покататься на каяке среди скалистых островов.

На борту вас ждёт мастер-класс по приготовлению традиционного вьетнамского блюда (весенние роллы), а затем — ужин. Затем вы сможете: порыбачить на кальмара, посмотреть фильм в каюте, сыграть в настольные игры или расслабиться в спа-зоне (за доплату). На открытой палубе можно будет насладиться звёздным набом. Ночью лайнер встанет на якорь.

Обратите внимание: маршрут круиза и его расписание могут быть скорректированы по решению судовой команды.