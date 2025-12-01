Мои заказы

Новогодний комфорт-тур: Вьетнам, Лаос и Камбоджа с круизом 5* по бухте Халонг

Увидеть дворцы, храмы и деревушки, посетить 9 городов и побывать на жемчужной ферме и в саду аистов
Приглашаем встретить новый год в путешествии по странам Юго-Восточной Азии, наслаждаясь тёплым солнцем, любуясь покрытыми зеленью горами, исследуя древние святыни и погружаясь в культуру и историю Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.

вами предстанут храмы, утопающие в джунглях, а богато обставленные королевские дворцы откроют свои двери.

Вы увидите, как выращивают жемчуг, понаблюдаете, как делают кокосовые конфеты, изготавливают бумагу, ткани и рисовую водку. Посетите шоу с танцами апсара, древним кхмерским искусством. А ещё насладитесь 2-дневным круизом по бухте Халонг на роскошном лайнере. Жить будем в отелях 4–5*.

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ханой и свободное время

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. На день ничего не запланировано, вы сможете отдохнуть или самостоятельно погулять по городу.

2 день

Начало круиза по бухте Халонг, жемчужная ферма и кулинарный мастер-класс

После завтрака поедем в бухту Халонг. Взойдём на борт и разместимся в каютах. Вас встретят приветственным напитком и проведут краткий инструктаж.

После обеда вы посетите крупнейшую жемчужную ферму в заливе и познакомитесь с процессом выращивания жемчуга. В этой части залива можно также покататься на каяке среди скалистых островов.

На борту вас ждёт мастер-класс по приготовлению традиционного вьетнамского блюда (весенние роллы), а затем — ужин. Затем вы сможете: порыбачить на кальмара, посмотреть фильм в каюте, сыграть в настольные игры или расслабиться в спа-зоне (за доплату). На открытой палубе можно будет насладиться звёздным набом. Ночью лайнер встанет на якорь.

Обратите внимание: маршрут круиза и его расписание могут быть скорректированы по решению судовой команды.

3 день

Рассвет над Халонгом, утренняя гимнастика, экскурсия в пещеру

Ранним утром у вас будет возможность встретить рассвет в акватории Халонга. На палубе пройдёт занятие традиционной гимнастикой тай-чи, сочетающей дыхательные упражнения и мягкие движения для пробуждения тела.

После завтрака вы сойдёте на берег и отправитесь на экскурсию в одну из крупнейших пещер бухты со сталактитами и сталагмитами.

С 9:30 до 10:00 — сдача кают. На обратном пути к порту будет подан обед или поздний завтрак — за трапезой можно будет в последний раз полюбоваться пейзажами залива. Сойдём с корабля и поедем в Ханой. Заселимся в 15:00 и будем отдыхать.

4 день

Обзорная экскурсия по Ханою: храм Литературы, Пагода на одном столбе, мавзолей Хо Ши Мина и храм Чан Во и перелёт в Луангпхабанг

После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по Ханою (3,5–4 часа). Вы посетите храм Литературы 11 века, где находился первый университет Вьетнама. Прогуляетесь у озера Возвращённого Меча. Увидите пагоду на одном из островов и перейдёте по Красному мосту к храму Нефритовой горы.

Продолжите маршрут у Пагоды на одном столбе, посетите площадь Бадинь и осмотрите мавзолей Хо Ши Мина. Заглянете в храм Чан Во, где увидите бронзовые скульптуры и познакомитесь с ремёслами 19 века — резьбой по дереву и литьём, погуляете у Западного озера.

Вечером перелетим в Луангпхабанг. Из аэропорта вас отвезут в отель. Потом вы сможете самостоятельно прогуляться до местного рынка.

5 день

Экскурсия по Луангпхабангу: Королевский дворец, Ват Сиенг Тхон, круиз по Меконгу, аутентичные деревушки

По желанию рекомендуем ранний подъём, чтобы принять участие в традиции Sai Bat — утреннем сборе пожертвований монахами. Шествие можно увидеть на главной улице с 5:00 до 6:30. После ритуала вернёмся в отель на завтрак или присоединимся к местным жителям за миской лапшевого супа.

После завтрака отправимся на экскурсию. Посетим Национальный музей в здании бывшего Королевского дворца, сочетающего французский и традиционный лаосский стили. Увидим тронный зал, покои короля и королевы, музыкальную комнату с национальными инструментами и коллекцию автомобилей.

Далее посетим Ват Сиенг Тхон — главный монастырь 16 века с редкой статуей лежащего Будды, и Ват Май — крупнейший храм города.

Продолжим 2-часовым круизом вверх по Меконгу к пещерам Пак Оу, сделаем остановки в деревнях Бан Сангхай и Бан Сиенглек, где изготавливают бумагу, ткани и рисовую водку. В пещерах Пак Оу увидим тысячи статуэток Будды.

На обратном пути заедем в деревню Бан Фаном, известную текстилем ручной работы.

6 день

Удивительный водопад Куанг Си и перелёт в Сиемреап

Сегодня прогуляемся по лесным тропинкам у живописного водопада Куанг Си. По желанию, искупаемся (рекомендуем взять с собой купальники). Многоуровневый водопад расположен на вершине холма. Он состоит из основного каскада (около 54 метров высотой) и нескольких меньшего размера, между ними образовались бассейны с изумрудной водой.

После — трансфер с гидом в аэропорт. Перелетим в Сиемреап, по прибытии заселимся в отель и отдохнём.

7 день

Храмы Ангкор-Ват, Та Пром, ужин с танцевальным шоу

Сегодня с гидом отправимся к главной достопримечательности Камбоджи — храму Ангкор-Ват 12 века. Далее посетим Та Пром — храм, оставленный в объятиях джунглей, где башни и галереи переплетены корнями вековых деревьев.

После обеда в местном ресторане осмотрим основные храмы Ангкор-Тхом: южные ворота города, Байон, Бапуон, Террасу слонов и Террасу Прокажённого Короля.

Вечером нас ждёт ужин с национальным шоу — танцами апсара, древним кхмерским искусством, в котором каждое движение имеет сакральный смысл.

8 день

Национальный парк «Пномкулен»: река Тысячи лингамов, храм Бантеайсрей

Позавтракаем и поедем в национальный парк «Пномкулен». Увидим реку Тысячи лингамов с каменными резьбами на дне, поднимемся на священную гору к храму 16 века с высеченной 8-метровой статуей лежащего Будды.

Посетим водопад, где по желанию можно искупаться (рекомендуем взять полотенце и купальные принадлежности). Осмотрим храм Бантеайсрей 10 века, построенный из розового песчаника и посвящённый Шиве. Его называют «Цитадель женщины» за изящные рельефы и тонкую работу мастеров.

9 день

Пномпень: Королевский дворец и Национальный музей

После завтрака и выписки из номеров отправимся без гида в Пномпень — столицу Камбоджи (в пути около 5–6 часов). По прибытии разместимся в отеле и начнём обзорную экскурсию.

Посетим Королевский дворец с Тронным залом, где проходят коронации и официальные церемонии. Осмотрим Серебряную пагоду — королевский храм с хрустальными статуями Изумрудного Будды и Будды Матрейи, украшенной бриллиантами. Пол пагоды выложен 5000 серебряных плит, а стены отделаны итальянским мрамором.

Завершим день визитом в Национальный музей, где хранится более 5000 экспонатов, включая артефакты ангкорского периода и статую Прокажённого короля из Ангкор-Вата.

10 день

Круиз на катере во Вьетнам

После завтрака — свободное время и выписка из номеров до 12:00. Трансфер без гида на пристань и посадка на скоростной катер Blue Cruise. Вас ждёт круиз по Меконгу во Вьетнам, который продлится 5 часов. В Чау-Док вас встретят и отвезут в отель.

11 день

Пруд с огромными лотосами, сад аистов, заросли бамбука и переезд в Кантхо

После завтрака и выписки из номеров посетим буддийский храм и пруд с гигантскими листьями лотоса, на которых можно постоять при весе до 70 кг. Затем отправимся в сад аистов Банг Ланг, прогуляемся по тропинке среди бамбуковых зарослей, наблюдая птиц в спокойной сельской обстановке. После экскурсии переедем в Кантхо и разместимся в отеле.

12 день

Острова в дельте Меконга, прогулка на лодках-джонках, фабрика кокосовых конфет и прибытие в Хошимин

Утром переедем в Митхо. Посетим острова в дельте Меконга, продегустируем экзотические фрукты и тропический чай с мёдом, прогуляемся по саду, познакомимся с местной жизнью и ремёслами. Пройдём по каналу на 3-местных лодках-джонках и побываем на фабрике кокосовых конфет. Обед с традиционными вьетнамскими блюдами.

После этого — трансфер в Хошимин и вечерняя обзорная экскурсия (2,5–3 часа) с русскоговорящим гидом. Увидим здание народного комитета, танцевальную улицу и другие популярные места города.

13 день

Отъезд

После завтрака выпишемся из номеров до 12:00 и отправимся в аэропорт.

По желанию можно продолжить программу пляжным отдыхом: на острове Фукуок (перелёт около 50 минут) или в Фантьете / Муйне (переезд на автомобиле 3,5–4 часа от Хошимина).

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение122 453 ₽
1-местное размещение173 342 ₽
Размещение на доп. месте91 999 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед, 1 ужин во время круиза - 1 завтрак, 2 обеда и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Групповые трансферы под внутренние рейсы
  • 2-дневный круиз по бухте Халонг с ночёвкой на корабле
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • 2 бутылки воды (0,5 л) во время экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты в Ханой и обратно из Хошимина
  • Питание вне программы
  • Внутренние перелеты: ок. $450
  • Доплата за ночные трансферы (если прилёт с 20:00 до 6:00) - $20
  • Медицинская страховка
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ханоя, точное время по согласованию
Завершение: Аэропорт Хошимина, точное время по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Игорь
Игорь — Организатор в Ханое
Провёл экскурсии для 66 туристов
За 30 лет работы мы организовали отдых для 370 000+ счастливых туристов, и с каждым годом это число продолжает расти. Нас рекомендуют благодаря множеству положительных отзывов и постоянному стремлению к
Наша команда — лауреаты премии «Лидеры туриндустрии», всероссийского конкурса «Сделано в России», регионального конкурса «Сделано в Петербурге». Есть награды Комитетов по туризму Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Федерального агентства по туризму.

