Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Ханой и свободное время
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. На день ничего не запланировано, вы сможете отдохнуть или самостоятельно погулять по городу.
Начало круиза по бухте Халонг, жемчужная ферма и кулинарный мастер-класс
После завтрака поедем в бухту Халонг. Взойдём на борт и разместимся в каютах. Вас встретят приветственным напитком и проведут краткий инструктаж.
После обеда вы посетите крупнейшую жемчужную ферму в заливе и познакомитесь с процессом выращивания жемчуга. В этой части залива можно также покататься на каяке среди скалистых островов.
На борту вас ждёт мастер-класс по приготовлению традиционного вьетнамского блюда (весенние роллы), а затем — ужин. Затем вы сможете: порыбачить на кальмара, посмотреть фильм в каюте, сыграть в настольные игры или расслабиться в спа-зоне (за доплату). На открытой палубе можно будет насладиться звёздным набом. Ночью лайнер встанет на якорь.
Обратите внимание: маршрут круиза и его расписание могут быть скорректированы по решению судовой команды.
Рассвет над Халонгом, утренняя гимнастика, экскурсия в пещеру
Ранним утром у вас будет возможность встретить рассвет в акватории Халонга. На палубе пройдёт занятие традиционной гимнастикой тай-чи, сочетающей дыхательные упражнения и мягкие движения для пробуждения тела.
После завтрака вы сойдёте на берег и отправитесь на экскурсию в одну из крупнейших пещер бухты со сталактитами и сталагмитами.
С 9:30 до 10:00 — сдача кают. На обратном пути к порту будет подан обед или поздний завтрак — за трапезой можно будет в последний раз полюбоваться пейзажами залива. Сойдём с корабля и поедем в Ханой. Заселимся в 15:00 и будем отдыхать.
Обзорная экскурсия по Ханою: храм Литературы, Пагода на одном столбе, мавзолей Хо Ши Мина и храм Чан Во и перелёт в Луангпхабанг
После завтрака вас ждёт обзорная экскурсия по Ханою (3,5–4 часа). Вы посетите храм Литературы 11 века, где находился первый университет Вьетнама. Прогуляетесь у озера Возвращённого Меча. Увидите пагоду на одном из островов и перейдёте по Красному мосту к храму Нефритовой горы.
Продолжите маршрут у Пагоды на одном столбе, посетите площадь Бадинь и осмотрите мавзолей Хо Ши Мина. Заглянете в храм Чан Во, где увидите бронзовые скульптуры и познакомитесь с ремёслами 19 века — резьбой по дереву и литьём, погуляете у Западного озера.
Вечером перелетим в Луангпхабанг. Из аэропорта вас отвезут в отель. Потом вы сможете самостоятельно прогуляться до местного рынка.
Экскурсия по Луангпхабангу: Королевский дворец, Ват Сиенг Тхон, круиз по Меконгу, аутентичные деревушки
По желанию рекомендуем ранний подъём, чтобы принять участие в традиции Sai Bat — утреннем сборе пожертвований монахами. Шествие можно увидеть на главной улице с 5:00 до 6:30. После ритуала вернёмся в отель на завтрак или присоединимся к местным жителям за миской лапшевого супа.
После завтрака отправимся на экскурсию. Посетим Национальный музей в здании бывшего Королевского дворца, сочетающего французский и традиционный лаосский стили. Увидим тронный зал, покои короля и королевы, музыкальную комнату с национальными инструментами и коллекцию автомобилей.
Далее посетим Ват Сиенг Тхон — главный монастырь 16 века с редкой статуей лежащего Будды, и Ват Май — крупнейший храм города.
Продолжим 2-часовым круизом вверх по Меконгу к пещерам Пак Оу, сделаем остановки в деревнях Бан Сангхай и Бан Сиенглек, где изготавливают бумагу, ткани и рисовую водку. В пещерах Пак Оу увидим тысячи статуэток Будды.
На обратном пути заедем в деревню Бан Фаном, известную текстилем ручной работы.
Удивительный водопад Куанг Си и перелёт в Сиемреап
Сегодня прогуляемся по лесным тропинкам у живописного водопада Куанг Си. По желанию, искупаемся (рекомендуем взять с собой купальники). Многоуровневый водопад расположен на вершине холма. Он состоит из основного каскада (около 54 метров высотой) и нескольких меньшего размера, между ними образовались бассейны с изумрудной водой.
После — трансфер с гидом в аэропорт. Перелетим в Сиемреап, по прибытии заселимся в отель и отдохнём.
Храмы Ангкор-Ват, Та Пром, ужин с танцевальным шоу
Сегодня с гидом отправимся к главной достопримечательности Камбоджи — храму Ангкор-Ват 12 века. Далее посетим Та Пром — храм, оставленный в объятиях джунглей, где башни и галереи переплетены корнями вековых деревьев.
После обеда в местном ресторане осмотрим основные храмы Ангкор-Тхом: южные ворота города, Байон, Бапуон, Террасу слонов и Террасу Прокажённого Короля.
Вечером нас ждёт ужин с национальным шоу — танцами апсара, древним кхмерским искусством, в котором каждое движение имеет сакральный смысл.
Национальный парк «Пномкулен»: река Тысячи лингамов, храм Бантеайсрей
Позавтракаем и поедем в национальный парк «Пномкулен». Увидим реку Тысячи лингамов с каменными резьбами на дне, поднимемся на священную гору к храму 16 века с высеченной 8-метровой статуей лежащего Будды.
Посетим водопад, где по желанию можно искупаться (рекомендуем взять полотенце и купальные принадлежности). Осмотрим храм Бантеайсрей 10 века, построенный из розового песчаника и посвящённый Шиве. Его называют «Цитадель женщины» за изящные рельефы и тонкую работу мастеров.
Пномпень: Королевский дворец и Национальный музей
После завтрака и выписки из номеров отправимся без гида в Пномпень — столицу Камбоджи (в пути около 5–6 часов). По прибытии разместимся в отеле и начнём обзорную экскурсию.
Посетим Королевский дворец с Тронным залом, где проходят коронации и официальные церемонии. Осмотрим Серебряную пагоду — королевский храм с хрустальными статуями Изумрудного Будды и Будды Матрейи, украшенной бриллиантами. Пол пагоды выложен 5000 серебряных плит, а стены отделаны итальянским мрамором.
Завершим день визитом в Национальный музей, где хранится более 5000 экспонатов, включая артефакты ангкорского периода и статую Прокажённого короля из Ангкор-Вата.
Круиз на катере во Вьетнам
После завтрака — свободное время и выписка из номеров до 12:00. Трансфер без гида на пристань и посадка на скоростной катер Blue Cruise. Вас ждёт круиз по Меконгу во Вьетнам, который продлится 5 часов. В Чау-Док вас встретят и отвезут в отель.
Пруд с огромными лотосами, сад аистов, заросли бамбука и переезд в Кантхо
После завтрака и выписки из номеров посетим буддийский храм и пруд с гигантскими листьями лотоса, на которых можно постоять при весе до 70 кг. Затем отправимся в сад аистов Банг Ланг, прогуляемся по тропинке среди бамбуковых зарослей, наблюдая птиц в спокойной сельской обстановке. После экскурсии переедем в Кантхо и разместимся в отеле.
Острова в дельте Меконга, прогулка на лодках-джонках, фабрика кокосовых конфет и прибытие в Хошимин
Утром переедем в Митхо. Посетим острова в дельте Меконга, продегустируем экзотические фрукты и тропический чай с мёдом, прогуляемся по саду, познакомимся с местной жизнью и ремёслами. Пройдём по каналу на 3-местных лодках-джонках и побываем на фабрике кокосовых конфет. Обед с традиционными вьетнамскими блюдами.
После этого — трансфер в Хошимин и вечерняя обзорная экскурсия (2,5–3 часа) с русскоговорящим гидом. Увидим здание народного комитета, танцевальную улицу и другие популярные места города.
Отъезд
После завтрака выпишемся из номеров до 12:00 и отправимся в аэропорт.
По желанию можно продолжить программу пляжным отдыхом: на острове Фукуок (перелёт около 50 минут) или в Фантьете / Муйне (переезд на автомобиле 3,5–4 часа от Хошимина).
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|122 453 ₽
|1-местное размещение
|173 342 ₽
|Размещение на доп. месте
|91 999 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед, 1 ужин во время круиза - 1 завтрак, 2 обеда и 1 ужин
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Групповые трансферы под внутренние рейсы
- 2-дневный круиз по бухте Халонг с ночёвкой на корабле
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- 2 бутылки воды (0,5 л) во время экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты в Ханой и обратно из Хошимина
- Питание вне программы
- Внутренние перелеты: ок. $450
- Доплата за ночные трансферы (если прилёт с 20:00 до 6:00) - $20
- Медицинская страховка
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение