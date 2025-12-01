Индивидуальная
до 13 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
Посетите крупнейший храм Вьетнама, музей военной истории и знаменитый рынок Ben Thanh. Погрузитесь в традиции и обычаи местных жителей
Начало: В центре Хошимина
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $130 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
от $240 за всё до 13 чел.
Билет на борт
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
11 дек в 19:00
12 дек в 19:00
$129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
Завтра в 07:00
11 дек в 07:30
от $129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 декабря 2025Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально.
Гид Ирина очень
- ЮЮлия7 ноября 2025Гид был очень хороший, его русский вполне понятный. Экскурсия была очень приятная.
- ААлексей3 октября 2025Экскурсия интересная. Посмотрели основные достопримечательности Сайгона, в период когда он был под протекторатом Франции
- ММаша4 сентября 2025Очень понравилась Ирина! Интеллигентная, образованная, знающая тему. Было приятно слушать и проводить время.
Если соберёмся во Вьетнам, помолимся богам туризма, чтобы снова встретиться с этим гидом.
Спасибо большое!
- ММаксим3 августа 2025Все очень понравилось!! Кратко, доступно, интересно!
- ААнжелика31 июля 2025Очень хорошая и познавательная экскурсия, позволяющая за несколько часов прочувствовать атмосферу города
- ООльга28 июля 2025М-р Чиен великолепно владеет русским языком! Обучался в Витебске, поэтому в русском миру он - Виктор, Витя, наверное.
Все прошло отлично, хотя мы были уставшими после перелета из Москвы. Рекомендую, ребята работают на 5.
- ДДмитрий20 июня 2025Герман Прекрасный гид с огромным опытом любящий свою страну и город
Маршрут насыщенный но не утомительный Подача интересная и разнообразная Вопросы приветствуются
Смело рекомендую
- ЕЕвгения15 мая 2025Эта экскурсия стала нашей первой в Хошимине (Сайгоне). Мы только приехали в отель и сразу через пару часов пошли на
- ННаталья13 мая 2025Экскурсию проводил не Тимур. Вьетнамец (к сожалению не запомнила имя), говорил по-русски вполне хорошо. И экскурсию тоже провел хорошо.
- ГГалина2 апреля 2025Нашим экскурсоводом была Ирина - чудесный знающий рассказчик. Готова отвечать на вопросы, обладает глубокими знаниями о культуре и истории. Мы
- ППопова2 апреля 2025Экскурсия нам очень понравилась, все было хорошо организованно, подача машины во время. Огромное спасибо гиду за интересный рассказ, посещение интересных мест города и всей компании.
- ДДарья1 апреля 2025Супер гид Mr Chinh. Рассказал много интересного про Хошимин и Вьетнам в целом. Гид учел наши пожелания по локациям, ответил на все вопросы, провел по основным местам. Экскурсия прошла быстро и интересно
- ЕЕлена21 февраля 2025Спасибо Тимуру! За организацию нашей экскурсии. И в целом за помощь. Буду советовать его друзьям и знакомым.
- ККарина20 февраля 2025Огромное спасибо Mr. Chinh за очень интересную и подробную экскурсию по городу!
И дополнительно благодарна за поездку на метро, было интересно посмотреть на город именно с такого ракурса (часть метро наземная).
- ИИрина19 февраля 2025Спасибо за интересную, познавательную и комфортную экскурсию! Ирина отлично владеет материалом и развернуть отвечает на любой вопрос. Все прошло замечательно!
- ЕЕлена15 февраля 2025Очень понравилась экскурсия, наш замечательный гид Mrs. Lan организовала очень увлекательную и познавательную экскурсию, сама по себе она очень приятный человек в общении. Тимуру спасибо за лояльность, полное удовлетворение всех потребностей туристов! Рекомендую данную экскурсию всем гостям Хошимина!
- ИИрина10 февраля 2025Хорошо, все понравилось
- ООльга21 января 2025Понравился маршрут, основная информация рассказана, приятное в целом общение и знание русского языка.
- РРоман19 января 2025Погуляли по центру, он отлично владеет русским, было очень интересно узнать о жизни сайгонцев, истории города и страны от коренного вьетнамца. Время пролетело незаметно. 😎👍🏻
