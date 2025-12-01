читать дальше

экскурсию. Нашим гидом стал Герман, с которым мы обошли центр города, узнали много нового как с исторической точки зрения, так и с точки зрения жизни современного Вьетнама. Герман очень доброжелательный человек, вьетнамец по происхождению, но отлично говорит по-русски. У него большой опыт ведения экскурсий, он отвечает на все вопросы. Не было вопроса, на который бы Герман не знал ответа. Также гид сам предлагал фотографировать нас в красивых местах, благодаря чему у нас осталось много красивых фотографий!



На следующий день у нас с Германом была также экскурсия по реке Меконг, которая также прошла великолепно.

Мы бы с удовольствием пошли еще на экскурсии с таким замечательным экскурсоводом! Надеемся вернуться еще во Вьетнам и посетить новые экскурсии.



Спасибо организатору Тимуру, спасибо гиду Герману!