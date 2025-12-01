Мои заказы

Оперный театр – экскурсии в Хошимине

Найдено 7 экскурсий в категории «Оперный театр» в Хошимине на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
На машине
На микроавтобусе
4 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
Посетите крупнейший храм Вьетнама, музей военной истории и знаменитый рынок Ben Thanh. Погрузитесь в традиции и обычаи местных жителей
Начало: В центре Хошимина
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $130 за всё до 13 чел.
Многоликий Сайгон
На машине
4 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Экскурсия по дельте реки Меконг
На машине
На микроавтобусе
8 часов
62 отзыва
Водная прогулка
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
от $240 за всё до 13 чел.
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
2.5 часа
31 отзыв
Билет на борт
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
11 дек в 19:00
12 дек в 19:00
$129 за всё до 2 чел.
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
Завтра в 07:00
11 дек в 07:30
от $129 за всё до 6 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 декабря 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально.
    Гид Ирина очень
    читать дальше

    знающая, все объясняла, на все вопросы знала ответ. Очень интересно даёт материал.
    Так как у нас потом был запланирован музей, нас довезли прямо до него и дали советы, было полезно.

  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Гид был очень хороший, его русский вполне понятный. Экскурсия была очень приятная.
  • А
    Алексей
    3 октября 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Экскурсия интересная. Посмотрели основные достопримечательности Сайгона, в период когда он был под протекторатом Франции
  • М
    Маша
    4 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Очень понравилась Ирина! Интеллигентная, образованная, знающая тему. Было приятно слушать и проводить время.
    Если соберёмся во Вьетнам, помолимся богам туризма, чтобы снова встретиться с этим гидом.
    Спасибо большое!
  • М
    Максим
    3 августа 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Все очень понравилось!! Кратко, доступно, интересно!
  • А
    Анжелика
    31 июля 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Очень хорошая и познавательная экскурсия, позволяющая за несколько часов прочувствовать атмосферу города
  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    М-р Чиен великолепно владеет русским языком! Обучался в Витебске, поэтому в русском миру он - Виктор, Витя, наверное.
    Все прошло отлично, хотя мы были уставшими после перелета из Москвы. Рекомендую, ребята работают на 5.
  • Д
    Дмитрий
    20 июня 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Герман Прекрасный гид с огромным опытом любящий свою страну и город
    Маршрут насыщенный но не утомительный Подача интересная и разнообразная Вопросы приветствуются
    Смело рекомендую
  • Е
    Евгения
    15 мая 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Эта экскурсия стала нашей первой в Хошимине (Сайгоне). Мы только приехали в отель и сразу через пару часов пошли на
    читать дальше

    экскурсию. Нашим гидом стал Герман, с которым мы обошли центр города, узнали много нового как с исторической точки зрения, так и с точки зрения жизни современного Вьетнама. Герман очень доброжелательный человек, вьетнамец по происхождению, но отлично говорит по-русски. У него большой опыт ведения экскурсий, он отвечает на все вопросы. Не было вопроса, на который бы Герман не знал ответа. Также гид сам предлагал фотографировать нас в красивых местах, благодаря чему у нас осталось много красивых фотографий!

    На следующий день у нас с Германом была также экскурсия по реке Меконг, которая также прошла великолепно.
    Мы бы с удовольствием пошли еще на экскурсии с таким замечательным экскурсоводом! Надеемся вернуться еще во Вьетнам и посетить новые экскурсии.

    Спасибо организатору Тимуру, спасибо гиду Герману!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Экскурсию проводил не Тимур. Вьетнамец (к сожалению не запомнила имя), говорил по-русски вполне хорошо. И экскурсию тоже провел хорошо.
  • Г
    Галина
    2 апреля 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Нашим экскурсоводом была Ирина - чудесный знающий рассказчик. Готова отвечать на вопросы, обладает глубокими знаниями о культуре и истории. Мы
    читать дальше

    были ограничены по времени, экскурсию брали с ребенком 8 лет. Ей тоже было интересно, понятная подача информации. Увидели такой разный Хошимин, так же Ирина учла наши пожелания о покупке специй, мы заехали на рынок. Мы очень довольны! Спасибо за профессиональный подход!

  • П
    Попова
    2 апреля 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Экскурсия нам очень понравилась, все было хорошо организованно, подача машины во время. Огромное спасибо гиду за интересный рассказ, посещение интересных мест города и всей компании.
  • Д
    Дарья
    1 апреля 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Супер гид Mr Chinh. Рассказал много интересного про Хошимин и Вьетнам в целом. Гид учел наши пожелания по локациям, ответил на все вопросы, провел по основным местам. Экскурсия прошла быстро и интересно
  • Е
    Елена
    21 февраля 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Спасибо Тимуру! За организацию нашей экскурсии. И в целом за помощь. Буду советовать его друзьям и знакомым.
  • К
    Карина
    20 февраля 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Огромное спасибо Mr. Chinh за очень интересную и подробную экскурсию по городу!
    И дополнительно благодарна за поездку на метро, было интересно посмотреть на город именно с такого ракурса (часть метро наземная).
  • И
    Ирина
    19 февраля 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Спасибо за интересную, познавательную и комфортную экскурсию! Ирина отлично владеет материалом и развернуть отвечает на любой вопрос. Все прошло замечательно!
  • Е
    Елена
    15 февраля 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Очень понравилась экскурсия, наш замечательный гид Mrs. Lan организовала очень увлекательную и познавательную экскурсию, сама по себе она очень приятный человек в общении. Тимуру спасибо за лояльность, полное удовлетворение всех потребностей туристов! Рекомендую данную экскурсию всем гостям Хошимина!
  • И
    Ирина
    10 февраля 2025
    Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
    Хорошо, все понравилось
  • О
    Ольга
    21 января 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Понравился маршрут, основная информация рассказана, приятное в целом общение и знание русского языка.
  • Р
    Роман
    19 января 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Погуляли по центру, он отлично владеет русским, было очень интересно узнать о жизни сайгонцев, истории города и страны от коренного вьетнамца. Время пролетело незаметно. 😎👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Оперный театр»

