Увидеть самое главное в Хошимине

Найдено 7 экскурсий в категории «Самое главное» в Хошимине на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Сайгон
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 100 за всё до 10 чел.
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Билет на борт
2.5 часа
4 отзыва
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
100 за всё до 2 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 100 за всё до 10 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Прогулка по исторической части Хошимина: колониальное наследие и современные чудеса
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 90 за всё до 4 чел.
Знакомство с Хошимином
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Хошимину: исторические памятники и культура
Погрузитесь в атмосферу Хошимина, где вас ждут впечатляющие памятники и увлекательные истории
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 111 за всё до 10 чел.
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Прокатиться на лодке по дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 610 за всё до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 80 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Многоликий Сайгон
  2. Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
  3. 4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
  4. Прогулка по исторической части Хошимина
  5. Знакомство с Хошимином
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Самое главное" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 80 до 610. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Самое главное», 99 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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