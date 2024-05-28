1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Билет на борт
2.5 часа
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по исторической части Хошимина: колониальное наследие и современные чудеса
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Хошимину: исторические памятники и культура
Погрузитесь в атмосферу Хошимина, где вас ждут впечатляющие памятники и увлекательные истории
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €111 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Прокатиться на лодке по дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €610 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKESTUTIS28 мая 2024Всё было отлично. Гид Quang Nguen супер
- ЮЮрий21 мая 2024Было интересно, но очень много информации. особенно по буддизму, поэтому многое выветрилось.
- ВВадим23 апреля 2024Великолепная организация, содержательно и очень интересно!
- ООксана1 апреля 2024Брали обзорную экскурсию 2 взрослых+2 детей(8 и 4 года). Всё достопримечательности находятся в центре. Гид интересно рассказывала, очень культурная, деликатная женщина. Экскурсию советую, тк даже если быть без гида в этих местах, то не так интересно
- IIvan31 марта 2024Ирина давно живет в Сайгоне, прекрасно знает историю города и страны в целом, экскурсия была пешей,лучше начинать в 7:30-8,будет не так жарко.
- BBoris19 марта 2024Заказывали у Тимура 2 экскурсии, одна городская по Сайгону, другая прогулка по каналам. Гиды оказались с очень богатым русским языком, а так же знаниями истории. В целом остались очень довольны, рекомендую!
- ССтепан4 марта 2024Отличное времяпровождение! Только положительные эмоции! Рекомендую.
- ЕЕвгений30 января 2024Мне понравилось, но я был один, скучновато. В целом приятная прогулка было, но быстро кончилась.
- ННаталья31 декабря 2023Великолепное владение русским языком. Позновательно.
- ААлександр7 декабря 2023Отличная экскурсия с легкой подачей материала. Ирина много лет живет во Вьетнаме и отвечает на все возможные вопросы. Спасибо!)
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Самое главное" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 80 до 610. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Самое главное», 99 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август