Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на уникальную экскурсию по самому большому Китайскому кварталу во Вьетнаме. Чайнатаун (Чолон) в Сайгоне — это место большой исторической и культурной важности.



Вам представится возможность увидеть старинные таоистские, конфуцианские, буддийские храмы, общинные дома выходцев из разных провинций Китая, аптекарскую улицу, рынки и лавки местных торговцев, увидим здания связанные с историческими личностями.

Ирина Ваш гид в Хошимине Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $180 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Самый большой Китайский квартала во Вьетанаме Чайнатаун или Cho Lon (дословно «большой рынок»), как его называют вьетнамцы, — это район города Хошимина (бывшего Сайгона). Этот район расположен на западном берегу реки Сайгон и издавна заселен выходцами из разных провинций Китая. Центром района является рынок Бинь-Тей. Район включает в себя западную часть пятого района и окраины шестого района, в совокупности, по площади являясь самым крупным Чайнатауном в мире. История Чайнатауна ведет свое начало с 1778 года к 1879 году. Район по размерам и численности достиг статуса города, а к 1931 году он сросся и вошел в состав г. Сайгона. Во время экскурсии мы перенесемся с Вами в конец XVIII века и начнем экскурсию от того самого места, где высадились первые китайские переселенцы. Впоследствии на эту территорию стали прибывать новые переселенцы из китайских провинций Хайнань, Фуджан, Квандонг. Все они привносили элементы своей самобытной и древней культуры, обогащая как и сам район Чайнатауна, так и весь Сайгон в целом. Процветала торговля и ремесла, купцы из разных стран региона открывали офисы своих экспортно/импортных компаний. Многие выходцы из китайского района сделали состояние на производстве строительных материалов, мыла, бумаги, торговле опиумом, игорных домах. История старого китайского района будоражила умы писателей, поэтов, кинематографистов со всего мира. Описание Чайнатаунa мы встречаем в романах Грэма Грина, Маргариты Дюрас. По роману Маргариты Дюрас «Любовник» в 1992 году был снят одноименный фильм. Мы пройдем с Вами по тем самым улицам, по которым шли когда-то герои романа и фильма. Китайцы — один из немногих народов, которые даже проживая столетиями за пределами своей исторической родины, не утрачивают свой колорит, не забывают свой язык, культуру, корни. Во время экскурсии мы посетим старинные таоистские, конфуцианские, буддийские храмы, общинные дома выходцев из разных провинций Китая, аптекарскую улицу, рынки и лавки местных торговцев, увидим здания связанные с историческими личностями, такими как Хо Ши Мин — вождь, руководитель партии и страны и освободитель от французского колониального ига.

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