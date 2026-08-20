Приглашаем вас на уникальную экскурсию по самому большому Китайскому кварталу во Вьетнаме. Чайнатаун (Чолон) в Сайгоне — это место большой исторической и культурной важности.
Вам представится возможность увидеть старинные таоистские, конфуцианские, буддийские храмы, общинные дома выходцев из разных провинций Китая, аптекарскую улицу, рынки и лавки местных торговцев, увидим здания связанные с историческими личностями.
Вам представится возможность увидеть старинные таоистские, конфуцианские, буддийские храмы, общинные дома выходцев из разных провинций Китая, аптекарскую улицу, рынки и лавки местных торговцев, увидим здания связанные с историческими личностями.
Описание экскурсииСамый большой Китайский квартала во Вьетанаме Чайнатаун или Cho Lon (дословно «большой рынок»), как его называют вьетнамцы, — это район города Хошимина (бывшего Сайгона). Этот район расположен на западном берегу реки Сайгон и издавна заселен выходцами из разных провинций Китая. Центром района является рынок Бинь-Тей. Район включает в себя западную часть пятого района и окраины шестого района, в совокупности, по площади являясь самым крупным Чайнатауном в мире. История Чайнатауна ведет свое начало с 1778 года к 1879 году. Район по размерам и численности достиг статуса города, а к 1931 году он сросся и вошел в состав г. Сайгона. Во время экскурсии мы перенесемся с Вами в конец XVIII века и начнем экскурсию от того самого места, где высадились первые китайские переселенцы. Впоследствии на эту территорию стали прибывать новые переселенцы из китайских провинций Хайнань, Фуджан, Квандонг. Все они привносили элементы своей самобытной и древней культуры, обогащая как и сам район Чайнатауна, так и весь Сайгон в целом. Процветала торговля и ремесла, купцы из разных стран региона открывали офисы своих экспортно/импортных компаний. Многие выходцы из китайского района сделали состояние на производстве строительных материалов, мыла, бумаги, торговле опиумом, игорных домах. История старого китайского района будоражила умы писателей, поэтов, кинематографистов со всего мира. Описание Чайнатаунa мы встречаем в романах Грэма Грина, Маргариты Дюрас. По роману Маргариты Дюрас «Любовник» в 1992 году был снят одноименный фильм. Мы пройдем с Вами по тем самым улицам, по которым шли когда-то герои романа и фильма. Китайцы — один из немногих народов, которые даже проживая столетиями за пределами своей исторической родины, не утрачивают свой колорит, не забывают свой язык, культуру, корни. Во время экскурсии мы посетим старинные таоистские, конфуцианские, буддийские храмы, общинные дома выходцев из разных провинций Китая, аптекарскую улицу, рынки и лавки местных торговцев, увидим здания связанные с историческими личностями, такими как Хо Ши Мин — вождь, руководитель партии и страны и освободитель от французского колониального ига.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рынок Бинь-Тей (Binh Tay market)
- Пагода Куан-Ам
- Мечеть Чолон
- Католический собор Ча-Там
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель туристов в центре города
Завершение: В том же месте, где и начало экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хошимина
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