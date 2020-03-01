Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Предыстория Китайского квартала

Мы коротко поговорим об основании Сайгона (нынешнего Хошимина) на месте камбоджийского рыбацкого поселка Прей Нокор. Вы услышите о существовавшем ранее древнем чамском поселении. Узнаете о колониальной французской застройке центра с конца 19 до середины 20 века. И, наконец, доберетесь до той части истории, в которой появились китайцы — о том, как в конце 17 столетия начали селиться политические беженцы из Китая и как повлияли на развитие, культуру и облик города, и пойдет речь на экскурсии.

Вдоль по улочкам Чайнатауна

Я проведу вас по аптечной улице, где продают лекарственное сырье, и врачи определяют заболевание по пульсу пациента. Расскажу о китайских ремесленниках на улице ножей и ножниц, а чуть позже в программе будет серебряная лавка, где вы познакомитесь с местными ювелирами и рассмотрите украшения ручной работы. Кроме того, вы пройдете по улочке фонариков, где поговорим об их символике в китайской культуре. И заглянете на улочку где снимались эпизоды знаменитого фильма «Любовник». А если захотите попробовать традиционную еду — направимся к целой отдельной улице, где представлены самые популярные блюда китайской кухни.

Цветы тысячи красок и храм тысячи Будд

В Чайнатауне вы увидите, насколько этот район выделяется безумным количеством всевозможных оттенков и самых неожиданных вещей. Я покажу ателье, где шьют пышные наряды для статуй языческих богинь и богов в местных храмах, костюмы драконов, львов и единорогов для танцоров. На цветочном рынке вы оцените впечатляющее многообразие цветов. И посетите крупнейший оптовый рынок Бинь Тай, где я расскажу о его основателе — китайском олигархе, жившем в начале 20-го века. Кроме того, на прогулке вы посетите храм Богини Моря, генерала Гуан Юна и тысячи Будд, возле которых поговорим об их истории и значении для китайских переселенцев.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые уже не первый день в городе или хорошо знакомы с основными достопримечательностями и хотят расширить представление о Хошимине.