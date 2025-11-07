Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Хошимина

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Хошимине на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
«Живописный парк и главную улицу города»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:30
от $129 за всё до 6 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
«Мы с вами пройдём по главным улицам и взглянем на самые знаковые достопримечательности Хошимина — города, который во времена французского колониального господства именовали не иначе как «Париж Индокитая»»
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
«Центральную и Антикварную улицы»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Чудесное путешествие по Хошимину
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Значимые места Хошимина
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
«Покатаетесь на рикше по центральным улицам города»
11 дек в 15:30
12 дек в 15:30
от $280 за всё до 13 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Гид был очень хороший, его русский вполне понятный. Экскурсия была очень приятная.
  • А
    Алексей
    3 октября 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Экскурсия интересная. Посмотрели основные достопримечательности Сайгона, в период когда он был под протекторатом Франции
  • Д
    Дмитрий
    20 июня 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Герман Прекрасный гид с огромным опытом любящий свою страну и город
    Маршрут насыщенный но не утомительный Подача интересная и разнообразная Вопросы приветствуются
    Смело рекомендую
  • Е
    Евгения
    15 мая 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Эта экскурсия стала нашей первой в Хошимине (Сайгоне). Мы только приехали в отель и сразу через пару часов пошли на
    читать дальше

    экскурсию. Нашим гидом стал Герман, с которым мы обошли центр города, узнали много нового как с исторической точки зрения, так и с точки зрения жизни современного Вьетнама. Герман очень доброжелательный человек, вьетнамец по происхождению, но отлично говорит по-русски. У него большой опыт ведения экскурсий, он отвечает на все вопросы. Не было вопроса, на который бы Герман не знал ответа. Также гид сам предлагал фотографировать нас в красивых местах, благодаря чему у нас осталось много красивых фотографий!

    На следующий день у нас с Германом была также экскурсия по реке Меконг, которая также прошла великолепно.
    Мы бы с удовольствием пошли еще на экскурсии с таким замечательным экскурсоводом! Надеемся вернуться еще во Вьетнам и посетить новые экскурсии.

    Спасибо организатору Тимуру, спасибо гиду Герману!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Экскурсию проводил не Тимур. Вьетнамец (к сожалению не запомнила имя), говорил по-русски вполне хорошо. И экскурсию тоже провел хорошо.
  • Д
    Дарья
    1 апреля 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Супер гид Mr Chinh. Рассказал много интересного про Хошимин и Вьетнам в целом. Гид учел наши пожелания по локациям, ответил на все вопросы, провел по основным местам. Экскурсия прошла быстро и интересно
  • Е
    Елена
    21 февраля 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Спасибо Тимуру! За организацию нашей экскурсии. И в целом за помощь. Буду советовать его друзьям и знакомым.
  • К
    Карина
    20 февраля 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Огромное спасибо Mr. Chinh за очень интересную и подробную экскурсию по городу!
    И дополнительно благодарна за поездку на метро, было интересно посмотреть на город именно с такого ракурса (часть метро наземная).
  • Е
    Елена
    15 февраля 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Очень понравилась экскурсия, наш замечательный гид Mrs. Lan организовала очень увлекательную и познавательную экскурсию, сама по себе она очень приятный человек в общении. Тимуру спасибо за лояльность, полное удовлетворение всех потребностей туристов! Рекомендую данную экскурсию всем гостям Хошимина!
  • О
    Ольга
    21 января 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Понравился маршрут, основная информация рассказана, приятное в целом общение и знание русского языка.
  • Р
    Роман
    19 января 2025
    Пешком по центру Хошимина
    Погуляли по центру, он отлично владеет русским, было очень интересно узнать о жизни сайгонцев, истории города и страны от коренного вьетнамца. Время пролетело незаметно. 😎👍🏻
  • А
    Анна
    26 декабря 2024
    Чудесное путешествие по Хошимину
    Прекрасная экскурсия по центру Хошимина, всем довольны! Спасибо организаторам и нашему гиду!
  • Е
    Егор
    28 ноября 2024
    Чудесное путешествие по Хошимину
    Через Тимура оформляли экскурсии, был гид Герман. Остались довольны и Тимуром и Германом. Всё чётко, информативно и структурировано

    Были на экскурсиях только в приделах города. Всё понравилось. В театре кукол на воде лучше садиться ближе, будет лучше видно и слышно

    Ка Мон!)
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
  2. Прогулка по исторической части Хошимина
  3. Пешком по центру Хошимина
  4. Чудесное путешествие по Хошимину
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Оперный театр
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в декабре 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 280. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Хошимина. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод