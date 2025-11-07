Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
«Живописный парк и главную улицу города»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:30
от $129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
«Мы с вами пройдём по главным улицам и взглянем на самые знаковые достопримечательности Хошимина — города, который во времена французского колониального господства именовали не иначе как «Париж Индокитая»»
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
«Центральную и Антикварную улицы»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Значимые места Хошимина
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
«Покатаетесь на рикше по центральным улицам города»
11 дек в 15:30
12 дек в 15:30
от $280 за всё до 13 чел.
- ЮЮлия7 ноября 2025Гид был очень хороший, его русский вполне понятный. Экскурсия была очень приятная.
- ААлексей3 октября 2025Экскурсия интересная. Посмотрели основные достопримечательности Сайгона, в период когда он был под протекторатом Франции
- ДДмитрий20 июня 2025Герман Прекрасный гид с огромным опытом любящий свою страну и город
Маршрут насыщенный но не утомительный Подача интересная и разнообразная Вопросы приветствуются
Смело рекомендую
- ЕЕвгения15 мая 2025Эта экскурсия стала нашей первой в Хошимине (Сайгоне). Мы только приехали в отель и сразу через пару часов пошли на
- ННаталья13 мая 2025Экскурсию проводил не Тимур. Вьетнамец (к сожалению не запомнила имя), говорил по-русски вполне хорошо. И экскурсию тоже провел хорошо.
- ДДарья1 апреля 2025Супер гид Mr Chinh. Рассказал много интересного про Хошимин и Вьетнам в целом. Гид учел наши пожелания по локациям, ответил на все вопросы, провел по основным местам. Экскурсия прошла быстро и интересно
- ЕЕлена21 февраля 2025Спасибо Тимуру! За организацию нашей экскурсии. И в целом за помощь. Буду советовать его друзьям и знакомым.
- ККарина20 февраля 2025Огромное спасибо Mr. Chinh за очень интересную и подробную экскурсию по городу!
И дополнительно благодарна за поездку на метро, было интересно посмотреть на город именно с такого ракурса (часть метро наземная).
- ЕЕлена15 февраля 2025Очень понравилась экскурсия, наш замечательный гид Mrs. Lan организовала очень увлекательную и познавательную экскурсию, сама по себе она очень приятный человек в общении. Тимуру спасибо за лояльность, полное удовлетворение всех потребностей туристов! Рекомендую данную экскурсию всем гостям Хошимина!
- ООльга21 января 2025Понравился маршрут, основная информация рассказана, приятное в целом общение и знание русского языка.
- РРоман19 января 2025Погуляли по центру, он отлично владеет русским, было очень интересно узнать о жизни сайгонцев, истории города и страны от коренного вьетнамца. Время пролетело незаметно. 😎👍🏻
- ААнна26 декабря 2024Прекрасная экскурсия по центру Хошимина, всем довольны! Спасибо организаторам и нашему гиду!
- ЕЕгор28 ноября 2024Через Тимура оформляли экскурсии, был гид Герман. Остались довольны и Тимуром и Германом. Всё чётко, информативно и структурировано
Были на экскурсиях только в приделах города. Всё понравилось. В театре кукол на воде лучше садиться ближе, будет лучше видно и слышно
Ка Мон!)
