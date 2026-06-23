6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по туннелям Кучи предлагает уникальную возможность увидеть места, где происходили реальные сражения. Узнайте, как партизаны выживали под землёй, используя туннели для защиты и нападения. Погрузитесь в атмосферу войны, попробовав партизанский паёк и услышав истории солдат с обеих сторон конфликта. Это шанс увидеть войну глазами её участников и понять, как они боролись за свою свободу

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Яркой страницей в истории вьетнамско-американской войны стоит борьба партизан в подземных туннелях деревни Кучи в 70 км. от центра Сайгона. Я сама лично знаю некоторых солдат воевавших в этих туннелях, их детей, родившихся в туннелях во время войны (сейчас этим детям уже под 50 лет).

Программа

Во время этой экскурсии я расскажу вам о том, какими способами рылись туннели, какие инструменты для использовались, как безуспешно пытались американцы уничтожить партизан с помощью ядовитых газов, закачки помпами огромных объемов воды из реки Сайгон, с помощью туннельных крыс.

Вы попробуете скромный партизанский паек, обуетесь в партизанские сандали, постреляете по мишеням на стрельбище из тех видов оружия, что использовались во время этой страшной войны, и поймете, как сложно ползти по туннелям размером с лисью нору.

У вас будет редкая возможность увидеть эту войну глазами ее участников с обеих сторон, так как во время экскурсии я буду цитировать отрывки из воспоминаний американских и вьетнамских солдат, воевавших именно в этих местах.

Организационные детали