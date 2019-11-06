6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Как все происходило на самом деле — экскурсия в места сражений Вьетнамской войны

Ирина
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Ирина – ваш гид
У многих туристов, впервые приезжающих во Вьетнам, все знания о стране ограничиваются фрагментами из американских фильмов о Вьетнамской войне.

На этой экскурсии вы попадете в реальные места сражений, узнаете, как и в каких условиях все происходило на самом деле и сможете представить себя настоящим воином.
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
5
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны

Яркой страницей в истории вьетнамско-американской войны стоит борьба партизан в подземных туннелях деревни Кучи в 70 км. от центра Сайгона. Я сама лично знаю некоторых солдат воевавших в этих туннелях, их детей, родившихся в туннелях во время войны (сейчас этим детям уже под 50 лет).

Программа

Во время этой экскурсии я расскажу вам о том, какими способами рылись туннели, какие инструменты для использовались, как безуспешно пытались американцы уничтожить партизан с помощью ядовитых газов, закачки помпами огромных объемов воды из реки Сайгон, с помощью туннельных крыс.

Вы попробуете скромный партизанский паек, обуетесь в партизанские сандали, постреляете по мишеням на стрельбище из тех видов оружия, что использовались во время этой страшной войны, и поймете, как сложно ползти по туннелям размером с лисью нору.

У вас будет редкая возможность увидеть эту войну глазами ее участников с обеих сторон, так как во время экскурсии я буду цитировать отрывки из воспоминаний американских и вьетнамских солдат, воевавших именно в этих местах.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит транспорт, входные билеты, услуги гида
  • Стоимость патронов на стрельбище оплачивается отдельно
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу в городе Хошимине 17 лет. Стала работать гидом в 2004 году. Объездила всю страну. Я постараюсь сделать все, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда еще много-много раз!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 ноября 2019
Всё отлично!
28 октября 2019
Спасибо большое Ирине, все было на высоте, очень увлекательно и душевно!!
7 декабря 2018
Всё супер! Очень классная экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
10 августа 2018
Прекрасная, насыщенная, хорошо спланированная экскурсия. Ирина -профессионал, которому можно довериться.
11 февраля 2018
Наш гид Ира заслуживает самую высокую оценку за проведённых экскурсию. Большое спасибо организаторам за грамотный подбор сотрудников. Такие гиды как Ира делают честь вашей компании. В
1 февраля 2017
Были на экскурсии 25.01.2017 гидом Славой. Слава хорошо говорит по-русски, очень эмоционально и доступно рассказывает. Мы остались довольны, Слава сообщил много всего интересного, некоторые малоизвестные факты, все нам показал, не торопил. Трансфер был организован очень комфортно - на легковом автомобиле. После экскурсии Слава остался с нами и показывал город по собственной инициативе, за это ему отдельное спасибо, без него мы бы даже и не знали о таких интересных, но не особо туристических местах. Очень любезный, объяснил как и куда добраться, каким такси стоит пользоваться, куда можно зайти вечером.
Слава, большое спасибо от нас с мамой!

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