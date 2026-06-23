6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу войны, попробовав партизанский паёк и услышав истории солдат с обеих сторон конфликта. Это шанс увидеть войну глазами её участников и понять, как они боролись за свою свободу
Что можно увидеть
- Туннели Кучи
- Деревня Кучи
- Река Сайгон
Описание экскурсии
Яркой страницей в истории вьетнамско-американской войны стоит борьба партизан в подземных туннелях деревни Кучи в 70 км. от центра Сайгона. Я сама лично знаю некоторых солдат воевавших в этих туннелях, их детей, родившихся в туннелях во время войны (сейчас этим детям уже под 50 лет).
Программа
Во время этой экскурсии я расскажу вам о том, какими способами рылись туннели, какие инструменты для использовались, как безуспешно пытались американцы уничтожить партизан с помощью ядовитых газов, закачки помпами огромных объемов воды из реки Сайгон, с помощью туннельных крыс.
Вы попробуете скромный партизанский паек, обуетесь в партизанские сандали, постреляете по мишеням на стрельбище из тех видов оружия, что использовались во время этой страшной войны, и поймете, как сложно ползти по туннелям размером с лисью нору.
У вас будет редкая возможность увидеть эту войну глазами ее участников с обеих сторон, так как во время экскурсии я буду цитировать отрывки из воспоминаний американских и вьетнамских солдат, воевавших именно в этих местах.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит транспорт, входные билеты, услуги гида
- За трансфер из аэропорта или удалённых районов города необходимо доплатить
- Стоимость патронов на стрельбище оплачивается отдельно
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Я сама руководствовалась отзывами при выборе экскурсии, поэтому могу смело рекомендовать Ирину как отличного гида и просто приятного человека:)
В целом изучив отзывы, я знал сразу, что экскурсовод не русский, а русскоговорящий, отсюда не питал иллюзий и надежд.
Забрали с отеля вовремя, на хорошей машине довезли до места