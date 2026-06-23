6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Партизанские туннели Кучи. История подземной войны

Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя партизанские туннели Кучи. Узнайте о жизни и борьбе солдат под землёй
Экскурсия по туннелям Кучи предлагает уникальную возможность увидеть места, где происходили реальные сражения. Узнайте, как партизаны выживали под землёй, используя туннели для защиты и нападения.

Погрузитесь в атмосферу войны, попробовав партизанский паёк и услышав истории солдат с обеих сторон конфликта. Это шанс увидеть войну глазами её участников и понять, как они боролись за свою свободу
5
54 отзыва
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны

Что можно увидеть

  • Туннели Кучи
  • Деревня Кучи
  • Река Сайгон

Описание экскурсии

Яркой страницей в истории вьетнамско-американской войны стоит борьба партизан в подземных туннелях деревни Кучи в 70 км. от центра Сайгона. Я сама лично знаю некоторых солдат воевавших в этих туннелях, их детей, родившихся в туннелях во время войны (сейчас этим детям уже под 50 лет).

Программа

Во время этой экскурсии я расскажу вам о том, какими способами рылись туннели, какие инструменты для использовались, как безуспешно пытались американцы уничтожить партизан с помощью ядовитых газов, закачки помпами огромных объемов воды из реки Сайгон, с помощью туннельных крыс.

Вы попробуете скромный партизанский паек, обуетесь в партизанские сандали, постреляете по мишеням на стрельбище из тех видов оружия, что использовались во время этой страшной войны, и поймете, как сложно ползти по туннелям размером с лисью нору.

У вас будет редкая возможность увидеть эту войну глазами ее участников с обеих сторон, так как во время экскурсии я буду цитировать отрывки из воспоминаний американских и вьетнамских солдат, воевавших именно в этих местах.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит транспорт, входные билеты, услуги гида
  • За трансфер из аэропорта или удалённых районов города необходимо доплатить
  • Стоимость патронов на стрельбище оплачивается отдельно
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2751 туриста
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
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сделать все наши экскурсии незабываемыми, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда ещё много-много раз! Вьетнамские гиды из нашей команды получили образование в вузах СССР и России, хорошо говорят по-русски и уже много лет проводят экскурсии для русскоговорящих туристов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Очень понравилось! С нами был гид Коля. Замечетельный молодой человек. Рассказал много интересного о жизни и традициях Вьетнама. Хорошо говорит по - русски, учился в Москве. Даже может поддержать беседу о русской литературе:) Удачи Коле в его работе!
Очень понравилось! С нами был гид Коля. Замечетельный молодой человек. Рассказал много интересного о жизни и
Очень понравилось! С нами был гид Коля. Замечетельный молодой человек. Рассказал много интересного о жизни и
Очень понравилось! С нами был гид Коля. Замечетельный молодой человек. Рассказал много интересного о жизни и
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П
Я хотела бы поблагодарить Ирину и г-на Чина (надеюсь правильно указала) за отличную организацию экскурсии и очень интересную подачу материала.
Я сама руководствовалась отзывами при выборе экскурсии, поэтому могу смело рекомендовать Ирину как отличного гида и просто приятного человека:)
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В
Очень понравилась экскурсия в туннели Кучи! У нас был гид Роза! Хорошо говорит по-русски. Много и интересно рассказывала, сама была свидетелем, очевидцем войны. Постреляли из АК-47, колибр 7.62. Помогала сориентироваться
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по городу, что еще дополнительно посмотреть, помогла поменять деньги, так как были трудности в обмене на Новый год, клиенториентирована, сделала подарки к Новому Году! Очень милый, душевный человек, любящий и знающий историю своей страны. Рекомендую!

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Р
Отчет по экскурсии:
В целом изучив отзывы, я знал сразу, что экскурсовод не русский, а русскоговорящий, отсюда не питал иллюзий и надежд.
Забрали с отеля вовремя, на хорошей машине довезли до места
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экскурсии. Экскурсовод просто душка, очень понравился, минут через 10 общения мы привыкли к его языку и проблем в общении не было вовсе. Отвечал на все наши вопросы (хоть и не всегда с первого раза))) приятный, опрятный, образованный! Сама экскурсия очень понравилась! За день до поездки мы посетили музей войны и дворец воссоединения, именно в такой последовательности я и советую это делать.
Далее хотелось бы отдельно написать про Ирину, потому что я знаю, именно вы читаете эти отзывы. Хотелось бы что бы организатор был более клиентоориентирован, ведь вы лицо, и вы создаете первое впечатление. Изначально, честно хотелось поставить одну - две звезды, но все же я должен тут оценить саму экскурсию и экскурсовода. Считайте, что он вас вытащил!

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I
Наш гид Бик, очень много и подробно рассказывала про Вьетнам в целом, провела по туннелям, подробно и красочно описала историю военных действий и про участие простых вьетнамцев в освобождении страны. всё понравилось, очень советуем!
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Е
Спасибо большое за экскурсию! Это была очень познавательная поездка, на которой только и можно, что поразиться мужеству и стойкости людей
Спасибо большое за экскурсию! Это была очень познавательная поездка, на которой только и можно, что поразиться мужеству и стойкости людей
Спасибо большое за экскурсию! Это была очень познавательная поездка, на которой только и можно, что поразиться мужеству и стойкости людей
Спасибо большое за экскурсию! Это была очень познавательная поездка, на которой только и можно, что поразиться мужеству и стойкости людей
Спасибо большое за экскурсию! Это была очень познавательная поездка, на которой только и можно, что поразиться мужеству и стойкости людей
Спасибо большое за экскурсию! Это была очень познавательная поездка, на которой только и можно, что поразиться мужеству и стойкости людей
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