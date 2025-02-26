Мои заказы

Музей военной истории – экскурсии в Хошимине

Найдено 7 экскурсий в категории «Музей военной истории» в Хошимине на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
На машине
На микроавтобусе
4 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
Посетите крупнейший храм Вьетнама, музей военной истории и знаменитый рынок Ben Thanh. Погрузитесь в традиции и обычаи местных жителей
Начало: В центре Хошимина
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $130 за всё до 13 чел.
Многоликий Сайгон
На машине
4 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
Завтра в 07:00
11 дек в 07:30
от $129 за всё до 6 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
На машине
6 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя партизанские туннели Кучи. Узнайте о жизни и борьбе солдат под землёй
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $160 за всё до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя туннели Кучи. Узнайте о жизни партизан и попробуйте их паёк. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: У вашего отеля в центре Хошимина
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $160 за всё до 10 чел.
Туннели Кучи + храм Каодай (из Хошимина)
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Туннели Кучи + храм Каодай
Индивидуальная экскурсия по туннелям Кучи и храму Каодай предлагает уникальное путешествие в историю и культуру Вьетнама. Откройте новые горизонты
Начало: В центре города
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
от $300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 февраля 2025
    Туннели Кучи + храм Каодай (из Хошимина)
    Были на индивидуальной экскурсии 18.02. С момента подтверждения экскурсии все было чётко: бланк подтверждение, программа продублирована. За день до экскурсии
    читать дальше

    со мной связались, согласовали время. Гидом был Николай (Mr. Quynh) - отличный рассказчик, все по делу, ответил на все вопросы, рассказал многое вне программы. Экскурсия очень понравилась, было интересно, спасибо!

