9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Туннели Кучи + храм Каодай (из Хошимина)
Посетить партизанские туннели и узнать о необычной религии «каодаизм»
Начало: В центре города
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
от $280 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Гора Баден и святая земля Каодай
Откройте для себя величие горы Баден и уникальную религию Каодай. Погрузитесь в атмосферу легенд и насладитесь природой Южного Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
от $280 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Каодаистский храм и другие святыни Хошимина
Открыть многообразие религиозной картины Вьетнама на примере культовых построек города
Начало: В вашем отеле в центре города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $150 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Каодайский храм»
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