Пешеходная прогулка по исторической части города Хошимин (бывший Сайгон)

Индивидуальная пешеходная экскурсия по исторической части Хошимина
Эта экскурсия для тех, кто любит неспешные прогулки. Узнать город изнутри можно только, заглянув в его душу – переулки и старые здания.

Вы посетите все самые примечательные места старого города, увидите его французское колониальное наследие и услышите интересные факты о местах по маршруту.
5
4 отзыва
Пешеходная прогулка по исторической части города Хошимин (бывший Сайгон)
Пешеходная прогулка по исторической части города Хошимин (бывший Сайгон)
Пешеходная прогулка по исторической части города Хошимин (бывший Сайгон)

Описание экскурсии

Город Хошимин — самый большой по населению город в стране. До сих пор, несмотря на бурный экономический рост и массовую застройку по современному образцу, город сохранил в себе элементы исконно вьетнамской старины и налет былого французского влияния. Смешения множества школ и традиций в архитектуре города в сочетании с живописными уголками природы и знаменитыми историческими местами делают Хошимин одним из самых интересных городов Юго-Восточной Азии. Важная информация:
  • Достопримечательности по маршруту осматриваются только снаружи;
  • Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой бутылку воды, зонтик от солнца/дождя;
  • Эта экскурсия-знакомство с городом. Для более широкого обзора города предусмотрена другая моя экскурсия длительностью 4 часа.

Ежедневно в 8:00, 14:00, 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр:
  • Городская мэрия
  • Памятник Хошимину
  • Река Сайгон
  • Здание Оперного театра
  • Нотр-Дам де Сайгон
  • Почтамт
  • Старинные отели времен колонии
  • Рынок Бен Тхань и др
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Завершение: В том же месте, где и начало экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00, 14:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Достопримечательности по маршруту осматриваются только снаружи
  • Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой бутылку воды, зонтик от солнца/дождя
  • Эта экскурсия-знакомство с городом. Для более широкого обзора города предусмотрена другая моя экскурсия длительностью 4 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ю
Разнообразно. Не Нагружанно познавательно
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Все было хорошо и интересно
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