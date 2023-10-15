Эта экскурсия для тех, кто любит неспешные прогулки. Узнать город изнутри можно только, заглянув в его душу – переулки и старые здания.
Вы посетите все самые примечательные места старого города, увидите его французское колониальное наследие и услышите интересные факты о местах по маршруту.
Вы посетите все самые примечательные места старого города, увидите его французское колониальное наследие и услышите интересные факты о местах по маршруту.
Описание экскурсииГород Хошимин — самый большой по населению город в стране. До сих пор, несмотря на бурный экономический рост и массовую застройку по современному образцу, город сохранил в себе элементы исконно вьетнамской старины и налет былого французского влияния. Смешения множества школ и традиций в архитектуре города в сочетании с живописными уголками природы и знаменитыми историческими местами делают Хошимин одним из самых интересных городов Юго-Восточной Азии. Важная информация:
- Достопримечательности по маршруту осматриваются только снаружи;
- Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой бутылку воды, зонтик от солнца/дождя;
- Эта экскурсия-знакомство с городом. Для более широкого обзора города предусмотрена другая моя экскурсия длительностью 4 часа.
Ежедневно в 8:00, 14:00, 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр:
- Городская мэрия
- Памятник Хошимину
- Река Сайгон
- Здание Оперного театра
- Нотр-Дам де Сайгон
- Почтамт
- Старинные отели времен колонии
- Рынок Бен Тхань и др
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Завершение: В том же месте, где и начало экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00, 14:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Достопримечательности по маршруту осматриваются только снаружи
- Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой бутылку воды, зонтик от солнца/дождя
- Эта экскурсия-знакомство с городом. Для более широкого обзора города предусмотрена другая моя экскурсия длительностью 4 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Разнообразно. Не Нагружанно познавательно
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В
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I
Все было хорошо и интересно
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Н
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