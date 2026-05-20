Хошимин — это город с двумя именами и двумя характерами. Здесь французская колониальная архитектура утопает в тропической зелени и потоках мотоциклистов. Мы покажем вам ключевые точки — от собора Сайгонской Богоматери до китайского квартала Тьолон. А ещё вы поднимитесь на смотровую площадку, откуда откроется лучший вид на город.
Описание экскурсии
На нашем маршруте: Собор Сайгонской Богоматери — Старая почта — Музей военной истории — Пагода Нефритового Императора — Рынок Бен Тхань (проездом) — Китайский квартал Тьолон — Пагода Тхиен Тау — Выставка лаковых изделий — Центр города Хошимина — Памятник Хошимину — Смотровая площадка
Вы узнаете:
- о традициях и обычаях вьетнамского народа, которые тесно переплетаются с историей страны
- истории Вьетнамской войны
- подземного городе Кучи
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Fortuner или Ford Transit
- Все объекты на маршруте мы осмотрим внутри, не будет заходить только в Оперный театр и на рынок Бен Тхань
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку — $9 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чо — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать на уникальные экскурсии по Хошимину с Екатериной! Прожив в этом удивительном городе более 20 лет, я прониклась его историей, культурой и духом. Мои экскурсии позволят вам погрузиться в прошлое
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Комфортный автомобиль, аккуратное и уверенное вождение, продуманный маршрут и прекрасная атмосфера на протяжении всей поездки. За 4 часа узнали много интересных фактов и увидели места, которые сложно найти самостоятельно. Екатерина — очень интеллигентный, внимательный и профессиональный гид, с которым действительно приятно проводить время. Спасибо за комфорт, лёгкость и красивое знакомство с городом. С удовольствием рекомендую
