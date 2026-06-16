Национальный парк Нам Кат Тиен позволяет увидеть Вьетнам таким, каким он был задолго до появления городов и дорог.
Вы отправитесь в тропические джунгли, познакомитесь с богатым животным миром заповедника и пройдёте пеший маршрут к озеру с крокодилами. Это возможность почувствовать ритм первозданной природы и испытать себя на лесных тропах.
Вы отправитесь в тропические джунгли, познакомитесь с богатым животным миром заповедника и пройдёте пеший маршрут к озеру с крокодилами. Это возможность почувствовать ритм первозданной природы и испытать себя на лесных тропах.
Описание экскурсии
О заповеднике
- Заповедник Нам Кат Тиен расположен в 100 км. от города Хошимина. Его площадь составляет 720 кв. км. Это территория, покрытая равнинными тропическими лесами, где обитают редкие виды животных и произрастают ценные растения.
- На территории парка обитают 105 видов млекопитающих, 360 видов птиц, 120 видов рептилий и амфибий, более 150 видов пресноводных рыб, а также около 440 видов бабочек и других насекомых.
- Фауна парка представлена азиатскими слонами, малайскими и белогрудыми медведями, гаурами, индокитайскими тиграми, леопардами, дымчатыми леопардами и красными волками.
- Здесь встречаются желтощёкий хохлатый гиббон, серебристый лангур, макак-крабоед, малый лори и циветты.
- Орнитофауна включает зелёного павлина, сиамскую лофуру, бурого павлиньего фазана, птиц-носорогов, светлоголового бамбукового дятла, яванского марабу, белокрылую утку, карликовых соколов и многих других птиц.
Наш маршрут
- Встреча в отеле и отправление в заповедник. В пути — около 4 часов. По дороге предусмотрены остановки в интересных местах.
- Паромная переправа на территорию парка.
- Прибытие в парк.
- Во время треккинга по джунглям нас ждёт знакомство с флорой заповедника. Мы пройдём около 5 км. до озера, населённого крокодилами, а затем вернёмся тем же маршрутом. Общая протяжённость пешего пути составит около 10 км, а треккинг займёт примерно 3 часа.
- Посещение озера с крокодилами.
- Возвращение на базу.
- Обед.
- Трансфер в город Хошимин.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, входные билеты в заповедник и обед.
- Форма одежды и обуви спортивно-походная.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 741 туриста
Добрый день, друзья! Мое вьетнамское имя — Нгуен Хонг Чиен, по-русски меня зовут Виктор. Я работаю русскоговорящим гидом уже 20 лет. В молодости учился и работал в Советском Союзе, а
Входит в следующие категории Хошимина
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