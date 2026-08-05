Уютный катамаран, отдельная палуба «Скай Лаунж», коралловый риф и бирюзовая вода залива Нячанга — всё для расслабленного утра на море. В программе — купание, снорклинг, сапы, водный велосипед, обед, напитки и одна активность на выбор — дайвинг, катание на гидроцикле или банане.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:30 — сбор гостей и трансфер

Водитель заберёт вас из отеля в центре Нячанга и доставит в марину Ана.

9:00 — посадка на катамаран

Вы познакомитесь с командой и разместитесь в отдельной зоне «Скай Лаунж» на верхней вип-палубе. Перед отправлением — приветственные напитки и свежие тропические фрукты.

9:30 — круиз вдоль побережья Нячанга

Катамаран отправится по живописному заливу. По пути вы увидите морские панорамы, острова и бухты.

10:00 — остановка у кораллового рифа

У вас будет свободное время для отдыха и активностей. Можно купаться, плавать с маской, кататься на сапе или водном велосипеде, а также выбрать одну вип-активность: гидроцикл, дайвинг или катание на банане.

11:30 — обед и отдых на борту

На катамаране сервируют обед в формате шведского стола. После него можно отдохнуть в лаундж-зоне, позагорать, сделать фотографии, послушать музыку или просто насладиться видами с палубы.

12:30–13:30 — возвращение в марину Ана и трансфер в отель

Организационные детали