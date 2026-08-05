Уютный катамаран, отдельная палуба «Скай Лаунж», коралловый риф и бирюзовая вода залива Нячанга — всё для расслабленного утра на море.
В программе — купание, снорклинг, сапы, водный велосипед, обед, напитки и одна активность на выбор — дайвинг, катание на гидроцикле или банане.
В программе — купание, снорклинг, сапы, водный велосипед, обед, напитки и одна активность на выбор — дайвинг, катание на гидроцикле или банане.
Описание экскурсии
8:30 — сбор гостей и трансфер
Водитель заберёт вас из отеля в центре Нячанга и доставит в марину Ана.
9:00 — посадка на катамаран
Вы познакомитесь с командой и разместитесь в отдельной зоне «Скай Лаунж» на верхней вип-палубе. Перед отправлением — приветственные напитки и свежие тропические фрукты.
9:30 — круиз вдоль побережья Нячанга
Катамаран отправится по живописному заливу. По пути вы увидите морские панорамы, острова и бухты.
10:00 — остановка у кораллового рифа
У вас будет свободное время для отдыха и активностей. Можно купаться, плавать с маской, кататься на сапе или водном велосипеде, а также выбрать одну вип-активность: гидроцикл, дайвинг или катание на банане.
11:30 — обед и отдых на борту
На катамаране сервируют обед в формате шведского стола. После него можно отдохнуть в лаундж-зоне, позагорать, сделать фотографии, послушать музыку или просто насладиться видами с палубы.
12:30–13:30 — возвращение в марину Ана и трансфер в отель
Организационные детали
- Каждому участнику выдаём спасательные жилеты. Перед началом круиза проводится инструктаж по безопасности
- На борту: просторная вип-зона с панорамным видом, лаундж-зоны для отдыха, аудиосистема, душ, туалет, мини-бар, батут, бин-бэги и оборудование для водных развлечений
- В стоимость включено:
— Трансфер из отеля в центре Нячанга и обратно
— Приветственный напиток и свежие тропические фрукты
— Обед
— Пиво, безалкогольные напитки, чай, кофе и вода
— Аренда снаряжения для снорклинга, сапов и водного велосипеда
— Одна вип-активность на выбор: гидроцикл, дайвинг или катание на летающем банане
— Профессиональный фотограф
- Дополнительно по желанию:
— Крепкие алкогольные напитки и коктейли из бара
— Трансфер из районов за пределами центра Нячанга
— Дополнительные морские развлечения вне включённой вип-активности
— Пробковый сбор за собственные алкогольные напитки
- С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$133
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 130 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий. Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся экскурсии по самым красивым местам острова.
Входит в следующие категории Камрани
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