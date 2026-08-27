В 3–4 часах езды от Камрани, высоко в горах, спрятался другой Вьетнам — прохладный, сосновый, с французской архитектурой и буддийскими храмами.
Вы увидите знаменитый «сумасшедший дом» и спуститесь с горы на альпийских санях прямо у водопада Датанла. После обеда посетите пагоду из битого стекла и керамики. А ещё узнаете много нового о городе и стране.
Вы увидите знаменитый «сумасшедший дом» и спуститесь с горы на альпийских санях прямо у водопада Датанла. После обеда посетите пагоду из битого стекла и керамики. А ещё узнаете много нового о городе и стране.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
4:30 — выезд из Камрани
5:30–6:00 — завтрак по дороге
6:00–8:00 — переезд в Далат
8:00–8:40 — ж/д вокзал Далата
8:50–9:40 — Crazy House
9:50–10:20 — кафе с панорамным видом, где можно выпить кофе и попробовать свежие круассаны
10:35–11:10 — канатная дорога с видами на сосновые леса и озеро Туен Лам
11:25–12:50 — водопад Датанла и катание на альпийских санках
13:10–13:55 — обед в ресторане далатской кухни
14:15–14:50 — пагода Линь Фуок
15:00–18:30 (19:00) — возвращение в Камрань
Вы узнаете:
- как небольшой горный поселок превратился в главный курорт французского Индокитая
- почему Далат называют городом вечной весны и чем он отличается от остального Вьетнама
- как здесь появилась железная дорога
- кто и как построил Crazy House
- какие буддийские традиции актуальны по сей день
- как живёт город сегодня
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на 7-местном автомобиле Mitsubishi (детские кресла по запросу), входные билеты по программе, катание на альпийских санках, обед с выбором блюд в ресторане (один салат на двоих, каждому: суп, горячее, напиток, десерт)
- Завтрак, кофе и круассаны оплачиваются дополнительно — 80,000–150,000 донгов ($3–6) за чел.
- Специальной физической подготовки не требуется, но маршрут включает пешие прогулки, лестницы в Crazy House и на территории пагоды
- Перед катанием на альпийских санках проводят инструктаж по безопасности и выдают шлемы
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 145 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий. Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся экскурсии по самым красивым местам острова.
Входит в следующие категории Камрани
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