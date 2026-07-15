Индивидуальная
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)
Пролететь над джунглями, пройти подвесные мосты и увидеть Вьетнам с высоты
Начало: В центре Камрани
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
от $51 за человека
Индивидуальная
Зиплайн над джунглями и приключение на квадроциклах (из Камрани)
Пролететь над тропическим лесом, а затем промчаться по бездорожью
Завтра в 09:30
17 июл в 09:30
от $77 за человека
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Камрани - в речные джунгли Меконга
Плавучие деревни, экзотические фрукты, ремёсла, пагоды и тот самый «другой Вьетнам»
Завтра в 19:00
17 июл в 19:00
от $425 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Джунгли»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камрани
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Камрани в июле 2026
Сейчас в Камрани в категории "Джунгли" можно забронировать 3 экскурсии от 51 до 425.
Экскурсии на русском языке в Камрани (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Джунгли», цены от $51. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь