5.5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Знакомство с Нячангом
Откройте для себя Нячанг с его уникальными достопримечательностями: от пагод до островов и необычных кофеен. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля в Нячанге
Расписание: ежедневно в 08:00 и 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$84 за человека
5 часов
Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$50 за человека
4 часа
Групповая
до 14 чел.
Нячанг - жемчужина Вьетнама
Увидеть главные достопримечательности и окунуться в богатую историю страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
8 янв в 08:00
15 янв в 08:00
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 декабря 2024Очень интересная экскурсия! Увидели красивые места, посетили кафе, которые просто так не найдешь) Спасибо Дине за отличный рассказ!
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Самое главное»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в декабре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 84. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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