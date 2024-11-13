читать дальше Совершенно случайно наши экскурсию от Влада и даже не представляли как нам повезло. Влад оказался опытным и дружелюбным гидом с кучей интересной информации об истории Вьетнама, обычаях, культуре и современных трендах. 3-х часовая поездка в горы прошла простонародном дыхании. Только сидели с открытыми ртами и потребляли всякие интересности — спойлерить не буду;). В общем, если сомневаетесь или просто ищете хорошую экскурсию в Далат, обязательно берите. Считайте, что нашли золото!

Комфортно, информативно и очень красиво! Очень долго выбирали экскурсии в Далат, но все же остановились на индивидуальной. Чтобы только своей компанией.