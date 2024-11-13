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15%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВ Далат - из Нячанга
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив ферму люваков, водопад Датанла и главные буддийские храмы. Узнайте больше о культуре и быте местных жителей
Завтра в 10:30
4 дек в 07:00
350$298 за всё до 6 чел.
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10%
13 часов
Индивидуальная
Из Нячанга - в неповторимый Далат на целый день
Увидеть совсем другой Вьетнам и попробовать кофе лювак
4 дек в 05:00
5 дек в 05:00
270$243 за человека
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5%
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 05:00
Завтра в 05:00
6 дек в 05:00
66$63 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия13 ноября 2024Были на экскурсии с Владом в Далат, смело могу сказать, что это одна из лучших экскурсий в моей жизни благодаря
- ББегишев4 ноября 2024Комфортно, информативно и очень красиво! Очень долго выбирали экскурсии в Далат, но все же остановились на индивидуальной. Чтобы только своей компанией.
- JJanis26 октября 2024Экскурсия была замечательная, мы многому научились. Гид Влад был профессионален и великолепен.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Скидки»
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