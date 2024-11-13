Экскурсии со скидкой в Нячанге до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Нячанге на русском языке, цены от $63, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
В Далат - из Нячанга
На машине
скидка
15%
16 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
В Далат - из Нячанга
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив ферму люваков, водопад Датанла и главные буддийские храмы. Узнайте больше о культуре и быте местных жителей
Завтра в 10:30
4 дек в 07:00
350$298 за всё до 6 чел.
Из Нячанга - в неповторимый Далат на целый день
На автобусе
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
Из Нячанга - в неповторимый Далат на целый день
Увидеть совсем другой Вьетнам и попробовать кофе лювак
4 дек в 05:00
5 дек в 05:00
270$243 за человека
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
5%
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 05:00
Завтра в 05:00
6 дек в 05:00
66$63 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 ноября 2024
    В Далат - из Нячанга
    Были на экскурсии с Владом в Далат, смело могу сказать, что это одна из лучших экскурсий в моей жизни благодаря
    читать дальше

    гиду! Невероятно начитанный, грамотно поставленная речь, очень интересно рассказывает про Вьетнам и не только. Мы с друзьями получили массу приятных впечатлений и несмотря на ранний подъем и план поспать в 3х часовой дороге, Влада настолько интересно было слушать, что сон отошел сам собой) рекомендую в обязательном порядке!

  • Б
    Бегишев
    4 ноября 2024
    В Далат - из Нячанга
    Комфортно, информативно и очень красиво! Очень долго выбирали экскурсии в Далат, но все же остановились на индивидуальной. Чтобы только своей компанией.
    читать дальше

    Совершенно случайно наши экскурсию от Влада и даже не представляли как нам повезло. Влад оказался опытным и дружелюбным гидом с кучей интересной информации об истории Вьетнама, обычаях, культуре и современных трендах. 3-х часовая поездка в горы прошла простонародном дыхании. Только сидели с открытыми ртами и потребляли всякие интересности — спойлерить не буду;). В общем, если сомневаетесь или просто ищете хорошую экскурсию в Далат, обязательно берите. Считайте, что нашли золото!

    Комфортно, информативно и очень красиво!Комфортно, информативно и очень красиво!Комфортно, информативно и очень красиво!
  • J
    Janis
    26 октября 2024
    В Далат - из Нячанга
    Экскурсия была замечательная, мы многому научились. Гид Влад был профессионален и великолепен.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Далат - из Нячанга
  2. Из Нячанга - в неповторимый Далат на целый день
  3. Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в декабре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 298 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Скидки в Нячанге на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2024
ХорошоТам