Снорклинг с русалками в Нячанге

Погрузитесь в волшебный подводный мир Южно-Китайского моря, наслаждайтесь шоу русалок и яркими фото. Подходит для всех, даже если не умеете плавать
Отправляйтесь к южным островам Нячанга, чтобы погрузиться в подводный мир Южно-Китайского моря и увидеть волшебное шоу русалок. Для тех, кто неуверенно держится на воде или не умеет плавать, предоставляются круги
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и спасжилеты.

В программе: водная прогулка, инструктаж, две остановки для снорклинга, шоу русалок, плавание у тропических рифов с разноцветными рыбками. Включены трансфер, аренда оборудования, ланч, напитки и фото на GoPro HERO12 Black

5 причин купить этот билет

  • 🧜‍♀️ Волшебное шоу русалок
  • 🌊 Погружение в подводный мир
  • 📸 Яркие фото и видео
  • 🚤 Удобный трансфер и лодка
  • 🍽️ Включённый ланч и напитки
Снорклинг с русалками в Нячанге
Снорклинг с русалками в Нячанге
Снорклинг с русалками в Нячанге
Ближайшие даты:
2
фев9
фев16
фев23
фев2
мар9
мар16
мар
Время начала: 08:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Южно-Китайское море
  • Тропические рифы

Описание билета

Водная прогулка и инструктаж. Мы заберём вас из отеля и отправимся в порт. Там пересядем на лодку и за 1 час доберёмся до островов. По пути подберём маски и ласты, расскажем обо всех правилах безопасности.

Первая остановка для снорклинга. Мы научим вас плавать в маске и ластах. Установим специальный плавучий бортик, который позволяет безопасно находиться в воде и наслаждаться танцами волшебных русалок. Вы посмотрите удивительное 20-минутное шоу. Сами поплаваете под водой у тропических рифов с разноцветными коралловыми рыбками.

Вторая остановка для снорклинга. Переместимся сюда на лодке за 30–40 минут. Вы снова полюбуетесь танцами и трюками русалок, на этот раз с лодки. Сможете поплавать в маске и ластах рядом с ними (и даже за ручку!) и, конечно, сфотографироваться на фоне красочного подводного мира.

Организационные детали

  • Дополнительно по желанию вы можете купить колу, пиво и другие напитки у капитана — 20 000 вьетнамских донгов за банку
  • Фотографии делаем на GoPro HERO12 Black. После экскурсии скачиваем на телефон участников при помощи специального оборудования или высылаем на мессенджер по согласованию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из моей команды

В стоимость экскурсии включены:

  • трансфер на микроавтобусе
  • проезд на деревянной лодке с душем и туалетом
  • аренда оборудования для снорклинга, плавательных кругов и спасательных жилетов
  • шоу русалок
  • 10 фотографий и 2 видео с русалками
  • питьевая вода, чай, кофе, печенье, фрукты
  • ланч на лодке после второй локации

в воскресенье в 08:00 и 13:30

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный$55
Дети 8-12 лет$40
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и как рано покупать?
Когда: в воскресенье в 08:00 и 13:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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