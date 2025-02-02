Снорклинг с русалками в Нячанге

Отправляйтесь к южным островам Нячанга, чтобы погрузиться в подводный мир Южно-Китайского моря и увидеть волшебное шоу русалок. Для тех, кто неуверенно держится на воде или не умеет плавать, предоставляются круги

и спасжилеты. В программе: водная прогулка, инструктаж, две остановки для снорклинга, шоу русалок, плавание у тропических рифов с разноцветными рыбками. Включены трансфер, аренда оборудования, ланч, напитки и фото на GoPro HERO12 Black

Описание билета

Водная прогулка и инструктаж. Мы заберём вас из отеля и отправимся в порт. Там пересядем на лодку и за 1 час доберёмся до островов. По пути подберём маски и ласты, расскажем обо всех правилах безопасности.

Первая остановка для снорклинга. Мы научим вас плавать в маске и ластах. Установим специальный плавучий бортик, который позволяет безопасно находиться в воде и наслаждаться танцами волшебных русалок. Вы посмотрите удивительное 20-минутное шоу. Сами поплаваете под водой у тропических рифов с разноцветными коралловыми рыбками.

Вторая остановка для снорклинга. Переместимся сюда на лодке за 30–40 минут. Вы снова полюбуетесь танцами и трюками русалок, на этот раз с лодки. Сможете поплавать в маске и ластах рядом с ними (и даже за ручку!) и, конечно, сфотографироваться на фоне красочного подводного мира.

Организационные детали

Дополнительно по желанию вы можете купить колу, пиво и другие напитки у капитана — 20 000 вьетнамских донгов за банку

Фотографии делаем на GoPro HERO12 Black. После экскурсии скачиваем на телефон участников при помощи специального оборудования или высылаем на мессенджер по согласованию

Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из моей команды

В стоимость экскурсии включены: