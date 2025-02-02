Снорклинг с русалками в Нячанге

5 причин купить этот билет
- 🧜♀️ Волшебное шоу русалок
- 🌊 Погружение в подводный мир
- 📸 Яркие фото и видео
- 🚤 Удобный трансфер и лодка
- 🍽️ Включённый ланч и напитки
Что можно увидеть
- Южно-Китайское море
- Тропические рифы
Описание билета
Водная прогулка и инструктаж. Мы заберём вас из отеля и отправимся в порт. Там пересядем на лодку и за 1 час доберёмся до островов. По пути подберём маски и ласты, расскажем обо всех правилах безопасности.
Первая остановка для снорклинга. Мы научим вас плавать в маске и ластах. Установим специальный плавучий бортик, который позволяет безопасно находиться в воде и наслаждаться танцами волшебных русалок. Вы посмотрите удивительное 20-минутное шоу. Сами поплаваете под водой у тропических рифов с разноцветными коралловыми рыбками.
Вторая остановка для снорклинга. Переместимся сюда на лодке за 30–40 минут. Вы снова полюбуетесь танцами и трюками русалок, на этот раз с лодки. Сможете поплавать в маске и ластах рядом с ними (и даже за ручку!) и, конечно, сфотографироваться на фоне красочного подводного мира.
Организационные детали
- Дополнительно по желанию вы можете купить колу, пиво и другие напитки у капитана — 20 000 вьетнамских донгов за банку
- Фотографии делаем на GoPro HERO12 Black. После экскурсии скачиваем на телефон участников при помощи специального оборудования или высылаем на мессенджер по согласованию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из моей команды
В стоимость экскурсии включены:
- трансфер на микроавтобусе
- проезд на деревянной лодке с душем и туалетом
- аренда оборудования для снорклинга, плавательных кругов и спасательных жилетов
- шоу русалок
- 10 фотографий и 2 видео с русалками
- питьевая вода, чай, кофе, печенье, фрукты
- ланч на лодке после второй локации
в воскресенье в 08:00 и 13:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$55
|Дети 8-12 лет
|$40
|Дети до 7 лет
|Бесплатно