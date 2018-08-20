Экскурсии в Даклак

Найдено 3 экскурсии в категории «Даклак» в Нячанге на русском языке, цены от $55, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
На автобусе
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
20 дек в 18:00
21 дек в 18:00
от $612 за человека
Далат на максимум (из Нячанга)
На машине
скидка
4%
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Далат на максимум (из Нячанга)
Увидеть главные локации - и ничего лишнего
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 05:00
6 янв в 05:00
13 янв в 05:00
57$55 за человека
Далат и Даклак: двухдневная экскурсия из Нячанга
На машине
На микроавтобусе
13 часов
Индивидуальная
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: У вашего отеля
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от $1000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    20 августа 2018
    Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
    Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
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    он владеет не так сильно и приходилось догадываться о сути. Но это не напрягало, и в отличии от предыдущих экскурсий, где мы с гидами трепались о том, о сем, наша поездка проходила в относительной тишине, с немногочисленными комментариями. Минь, молодец, он очень переживал и готов был нам во всем помогать, спасибо ему за это. Поездка была очень насыщена впечатлениями, но дорога достаточно долгая и утомительная. Средняя скорость передвижения по Вьетнами около 50 км/час. Ну и плюс хаотичное движение и сопутствуещая тому манера езды. Очень понравились слоны и деревня, где живет местное население Мнонги. Природа очень красивая. Минь много рассказывал и показывал проезжая плантации кофе, перца, каучука. Останавливались что бы потрогать, попробовать на зуб плоды. Пили кофе в кафешках, где выращивают на плантациях тот самый кофе. Одним словом, впечатлений масса.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Даклак»

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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в декабре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Даклак" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 1000 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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