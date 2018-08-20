13 часов
Индивидуальная
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
20 дек в 18:00
21 дек в 18:00
от $612 за человека
скидка
4%
13 часов
Групповая
до 14 чел.
Далат на максимум (из Нячанга)
Увидеть главные локации - и ничего лишнего
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 05:00
6 янв в 05:00
13 янв в 05:00
57$55 за человека
13 часов
Индивидуальная
Далат и Даклак: экскурсия из Нячанга на два дня
Двухдневное путешествие из Нячанга в горные регионы Вьетнама. Откройте для себя Даклак и Далат с их уникальными достопримечательностями и культурой
Начало: У вашего отеля
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от $1000 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей20 августа 2018Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Даклак»
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